Nghệ An: Tăng cường hỗ trợ nhân lực cho trạm y tế lưu động điều trị F0 tại nhà, nơi cư trú

Từ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay, phường Huy Tập (thành phố Vinh) xuất hiện trên 120 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 120 F0 được điều trị tại nhà. Tại phường đã thành lập Trạm Y tế lưu động để chăm sóc các F0 này. (Cán bộ trạm y tế phường gồm 4 người cũng là cán bộ của Trạm y tế lưu động). Do khối lượng công việc lớn, số lượng F0 điều trị tại nhà đông, cán bộ y tế phường quá tải nên công tác hỗ trợ, tư vấn cho F0 không thể đáp ứng tốt theo yêu cầu, nguyện vọng của bệnh nhân.

Nhóm Zalo hỗ trợ bệnh nhân điều trị tại nhà của phường Hà Huy Tập. Ảnh: Thành Chung Trước khó khăn này, ngày 11/02, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 phường Hà Huy Tập đã thành lập nhóm Zalo Hỗ trợ điều trị F0 tại nhà của phường. Nhóm đã mời các thành viên tham gia, bao gồm: thành viên Ban Chỉ đạo, cán bộ trạm y tế và các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà trên địa bàn…Đặc biệt, Ban Chỉ đạo đã mời các cán bộ y tế đã nghỉ hưu, đương chức, y, bác sĩ có phòng khám tư nhân đóng trên địa bàn cùng tham gia.



Tại nhóm Zalo, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 phường Hà Huy Tập thông báo các chủ trương, chính sách, quy định phòng chống dịch, điều trị F0 tại nhà. Người bệnh đặt các câu hỏi liên quan về COVID-19, nêu tình trạng bệnh tật của bản thân. Các cán bộ y tế trả lời các câu hỏi, hướng dẫn điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân cũng như các kiến thức về dịch bệnh COVID-19…

Trong nhóm có nhiều cán bộ y tế rất nhiệt tình, trách nhiệm với các F0, điển hình như bác sĩ Nguyễn Ngọc Hùng - Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Bác sĩ Hùng là người có kiến thức, kinh nghiệm trong phòng chống dịch COVID-19 khi anh là một trong những cán bộ y tế Nghệ An tham gia tăng viện giúp Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch năm 2021. Chỉ trong 1 ngày, bác sĩ này đã giải đáp hàng trăm câu hỏi, thắc mắc của bệnh nhân.

Nhóm Hỗ trợ điều trị F0 thành lập đã nhận được sự hoan nghênh từ người dân, người bệnh. Người bệnh đang điều trị tại nhà ở phường Hà Huy Tập đã nhận được nhiều tư vấn trực tiếp thiết thực, bổ ích, trong bối cảnh nhiều “đường dây nóng” đang bị quá tải… Người bệnh giới thiệu cho người bệnh khác tham gia nhóm. Chỉ trong 1 ngày nhóm Zalo được thành lập đã có gần 300 người tham gia. Có nhiều người bệnh ở phường, xã, huyện và tỉnh khác cũng đăng ký gia nhập nhóm này để nhận được sự tư vấn.

Cán bộ Trạm y tế lưu động xã Nghi Phú nắm bắt thông tin sức khỏe của người nhiễm COVID-19 đang điều trị tại nhà qua điện thoại. Ảnh: Thành Chung Trạm Y tế lưu động quá tải - đây là vấn đề đang nảy sinh trong quá trình thực hiện điều trị F0 tại nhà ở thành phố Vinh hiện nay. Toàn thành phố hiện có trên 2.000 F0 đang điều trị tại nhà. “Việc Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 phường Hà Huy Tập thành nhóm Zalo hỗ trợ là cách làm hay; thể hiện rõ phương châm “4 tại chỗ”; sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và người dân trong công tác chống dịch” - - bác sĩ Nguyễn Thế Tùng - Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Vinh cho biết.



Theo bác sĩ Nguyễn Thế Tùng: Để giải quyết vấn đề quá tải, hiện nay, Trung tâm Y tế thành phố đang triển khai các giải pháp như điều tiết cán bộ y tế Trung tâm và các trạm; chuyển một phần bệnh nhân về cơ sở thu dung điều trị tập trung của thành phố Vinh; yêu cầu các phường, xã huy động cán bộ y tế nghỉ hưu, bác sĩ ở phòng khám tư nhân, tình nguyện viên tham gia tiêm chủng, chống dịch, chăm sóc người bệnh tại nhà… Trung tâm cũng đã đề nghị Sở Y tế bổ sung thêm thêm 16 y, bác sĩ từ các bệnh viện trên địa bàn tăng cường cho các trạm y tế lưu động.

Ở thời điểm này, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, với nhiều ca mắc không có triệu chứng. Tỉnh Nghệ An đã triển khai điều trị bệnh nhân tại nhà/nơi lưu trú và thành lập Trạm y tế lưu động rộng khắp khắp 21 huyện, thành, thị. Tuy nhiên phải nói rằng, do lượng bệnh nhân điều trị tại nhà ở một số địa phương quá lớn nên một vài trạm y tế lưu động đã quá tải… Trước tình hình này, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo các địa phương căn cứ tình hình diễn biến dịch trên địa bàn, khẩn trương củng cố, bổ sung nhân lực và mở rộng các Trạm Y tế lưu động.

Sở Y tế Nghệ An kiểm tra thực tế quản lý, chăm sóc người mắc COVID-19 tại nhà ở thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung

Với chỉ đạo này, không riêng gì phường Hà Huy Tập mà nhiều phường, xã, thị trấn trong tỉnh đã có những cách làm sáng tạo tương tự như ở huyện Quỳ Hợp, huyện Yên Thành…Huyện Yên Thành ở thời điểm này đang có trên 1.000 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà. Để điều trị cho số bệnh nhân này huyện đã thành lập 39 trạm y tế lưu động. Hỗ trợ cho trạm y tế, Trung tâm Y tế thành lập các đội công tác sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống dịch hoặc các đợt tiêm vắc xin; bổ sung đội ngũ cán bộ y tế xóm, thôn tham gia trạm y tế lưu động. Yên Thành cũng sẵn sàng tăng cường cán bộ y tế từ Bệnh viện Đa khoa huyện để tham gia trạm khi có ca bệnh tăng thêm. Với các giải pháp đã triển khai, hiện nay công tác điều trị F0 tại nhà ở huyện đã đảm bảo khá tốt – Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Thành cho biết

Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Đáp ứng công tác điều trị F0 tại nhà, nơi cư trú tại thành phố Vinh, Sở Y tế đã lập danh sách, cử 6 bác sĩ và 10 điều dưỡng đang công tác tại các bệnh viện công lập, ngoài công lập trên địa bàn để hỗ trợ cho các trạm y tế lưu động tại các phường, xã… PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế yêu cầu: Các đơn vị y tế căn cứ tình hình diễn biến dịch trên địa bàn chủ động tham mưu UBND cấp huyện, Sở Y tế để kịp thời củng cố, bổ sung nhân lực và mở rộng các Trạm Y tế lưu động tại các xã/phường/thị trấn nhằm triển khai chăm sóc, theo dõi sức khỏe F1 và bệnh nhân COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú một cách hiệu quả; không để xảy ra tình trạng thiếu nhân lực, bệnh nhân không liên lạc được với trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc bệnh nhân COVID-19.