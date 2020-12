Nghệ An tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản sạch

Chị Hiệp chia sẻ: “Tôi trồng rau an toàn theo hướng VietGAP từ năm 2017, mặc dù rau sản xuất ra đảm bảo chất lượng, thực hiện đúng các quy trình nhưng chỉ bán được cho thương lái và các khách quen, chưa vào được thị trường lớn. Có năm được mùa, rau, củ bị ế buộc chúng tôi phải bán với giá rẻ, trong khi đó, rau trôi nổi trên thị trường vẫn được tiêu thụ mạnh, đó là điều chúng tôi thấy rất buồn...”.

Đó cũng là tâm trạng chung của rất nhiều hộ sản xuất thực phẩm an toàn hiện nay. Trong năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, việc tìm được doanh nghiệp có thể bao tiêu nông sản an toàn vốn đã khó lại còn khó hơn.

Nếu như các “vựa màu” trên địa bàn tỉnh như Quỳnh Lưu, Diễn Châu hàng năm có trung bình từ 4 - 5 doanh nghiệp tham gia hợp tác, ký kết tiêu thụ nông sản, thì nay chỉ có 1 - 2 đơn vị, các huyện còn lại như Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn... tìm được doanh nghiệp bao tiêu cũng là một quá trình đầy gian nan bởi việc đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chí để ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp đang rất khó khăn.

Dưa chuột an toàn tại huyện Diễn Châu bị tồn đọng, ế ẩm buộc phải giảm giá, kêu gọi giải cứu. Ảnh: Quang An

Theo báo cáo của Sở Công Thương, đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 17 trung tâm thương mại, 95 siêu thị, ngoài ra, có hơn 100 cửa hàng chuyên doanh và cửa hàng tiện lợi hiện đại hoạt động theo mô hình chuỗi hiện đang phát triển nhanh. Tuy nhiên những nông sản, thực phẩm an toàn tại Nghệ An hiện chiếm một tỷ trọng rất thấp trong cơ cấu các mặt hàng được bày bán tại các siêu thị.

Ông Trần An Khang - Giám đốc siêu thị BigC Vinh cho biết: “Mặc dù nông sản, đặc sản trên địa bàn Nghệ An rất nhiều nhưng thực tế mới đưa vào siêu thị BigC Vinh chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề này, chủ yếu là do hồ sơ pháp lý, quá nhiều sản phẩm tương đồng; nông sản trên địa bàn tỉnh còn thiếu tính cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, giá cả so với các tỉnh bạn...”.