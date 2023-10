Nghệ An tăng cường quản lý người lao động có yếu tố nước ngoài

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Thực hiện quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và các Nghị định của Chính phủ, ngày 12/10/2023, UBND tỉnh Nghệ An có Văn bản số 8610/UBND về tăng cường các giải pháp quản lý người lao động có yếu tố nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành để tuyên truyền, phổ biến cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng lao động nước ngoài và Nghị định số 70/2023/NĐ-CP; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 13/02/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 09- CT/TW ngày 09/09/2021 của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Chuyên gia Nhật Bản phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyển dụng lao động đi xuất khẩu. Ảnh: Nguyễn Hải

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường quản lý, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Nghệ An và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh; đồng thời, hướng dẫn quy trình thủ tục, hồ sơ báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, thẩm định và chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài; cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài; thu hồi Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài…

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2018/QĐUBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An phù hợp với tình hình thực tiễn về quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật và Nghị định số 70/2023/NĐ-CP về quản lý, sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong địa bàn khu kinh tế, các khu công nghiệp của tỉnh Nghệ An.

Từ ngày 18/9/2023, theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam ngừng việc tiếp nhận hồ sơ báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài và chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài; cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động người nước ngoài; xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu kinh tế, các khu công nghiệp. Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam.

Đối với Công an tỉnh, UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý chặt chẽ người nước ngoài, ngăn chặn triệt để tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đến tỉnh Nghệ An lao động không đúng mục đích; kiểm tra việc sử dụng lao động nước ngoài tại các đơn vị, doanh nghiệp, nhằm kịp thời phát hiện người lao động nước ngoài vào làm việc không có Giấy phép lao động hoặc làm việc không đúng với địa điểm, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên Giấy phép lao động, lao động người nước ngoài hoạt động không đúng mục đích, chương trình; hướng dẫn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài các thủ tục cấp visa, đăng ký tạm trú cho lao động nước ngoài theo quy định; thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, hủy giá trị sử dụng các loại giấy tờ do Việt Nam cấp cho người lao động nước ngoài có giá trị xuất, nhập cảnh, cư trú…

Đại diện các tổ chức nước ngoài và các tổ chức phi Chính phủ thường xuyên vào địa bàn tỉnh để giới thiệu, tuyển dụng lao động Việt Nam đi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hải

UBND cấp huyện trên địa bàn tăng cường công tác hướng dẫn, giám sát việc thực hiện quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, nắm bắt những vướng mắc của các đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách pháp luật đối với lao động người nước ngoài, các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc đưa người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam để báo cáo UBND tỉnh kịp thời. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt các quy định về quản lý, sử dụng đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành...