Nghệ An tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn

Say rượu vẫn lái xe



Mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ thể, song theo ghi nhận chung số ca cấp cứu liên quan đến TNGT trên địa bàn vào những tháng cuối năm có phần “nhỉnh” hơn, đặc biệt là TNGT do sử dụng rượu bia. Tại khoa Hồi sức Tích cực, khoa Gây mê hồi sức,... tại các bệnh viện, không ít trường hợp bị tai nạn do sử dụng rượu bia trước khi lái xe, chưa kể những trường hợp là “nạn nhân” của các lái xe uống rượu bia gây nên.

CBCS Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT tỉnh) kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Ảnh: Đ.C Dù nói vẫn còn khó khăn, nhưng anh M.T.L. trú TP Vinh, hiện nằm điều trị tại khoa Hồi sức Tích cực- Bệnh viện HNĐK Nghệ An vẫn cố gắng gượng tiếp chuyện khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu viết bài để cảnh báo về việc sử dụng rượu bia trước khi lái xe. Với vẻ đầy tiếc nuối, anh L. cho hay, hôm đó mấy anh em cùng quê Hà Tĩnh có dịp gặp nhau, “chén chú chén anh” không biết điểm dừng, do đó khi lái xe chở một người bạn ra về, đến ngang khu vực Trường Đại học Vinh cơ sở 2 (đường xuống TX Cửa Lò), anh đã không làm chủ được tay lái nên lao xe xuống ruộng . Vụ tai nạn khiến bạn của anh phải chuyển ra tuyến trên điều trị. “Mình ân hận lắm, tất cả cũng do uống rượu dẫn đến mất kiểm soát”, anh L. nói.



Theo người nhà anh L., vụ tai nạn nói trên xảy ra cách đây hơn một tháng, cả 2 người ngồi trên xe ô tô đều bị đa chấn thương, ảnh hưởng đến sọ não, nhưng “phúc nhà” lúc đó đã khuya, người tham gia giao thông ít, không thì hậu quả chưa biết đến đâu.

Theo một bác sỹ tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện HNĐK Nghệ An, mặc dù sau khi tiếp nhận không phân loại nguyên nhân đối với từng ca TNGT, nhưng thực tế đa số nạn nhân liên quan đến rượu bia đều bị tai nạn nghiêm trọng.

Người điều khiển phương tiện chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh tư liệu Đ.C Để có cái nhìn thực tế hơn về tình trạng vi phạm nồng độ cồn, nhất là những tháng cuối năm, chúng tôi đã theo chân tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu (phòng CSGT tỉnh) vào một trưa cuối tuần tháng 12. Mặc dù không triển khai riêng chuyên đề nồng độ cồn, song qua công tác tuần tra kiểm soát tại ngang khu vực gần Đền Cuông, từ 12-13h, lực lượng đã tiến hành kiểm tra trên 10 trường hợp thì 2 trường hợp có nồng độ cồn vượt quá mức quy định.



Theo đó, phần lớn lái xe tỏ ra rất đồng tình với cách làm của CSGT. Anh Nguyễn Đức Hưng, một lái xe ô tô con cho rằng “Việc xử phạt hành chính theo Nghị định 100-NĐ/CP có vẻ nặng tay nhưng theo tôi rất hợp lý, bởi nếu để những người đã uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông sẽ là mối họa cho nhiều người”. Tuy nhiên, có lái xe say xỉn vẫn cự cãi, tìm lý do để biện minh cho hành vi vi phạm của mình.

Đầu tháng 10/2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 75 vụ TNGT, làm chết 32 người, bị thương 54 người (giảm so với cùng kỳ 10 vụ, 19 người chết, 11 người bị thương). Trong các vụ tai nạn xảy ra thì có 15% số vụ TNGT nghiêm trọng có nguyên nhân bắt đầu từ việc lạm dụng rượu, bia rồi đi sai phần đường, làn đường, không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát, tránh vượt sai quy định… Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó Trưởng phòng CSGT (Công an Nghệ An) Chính bởi vậy, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn luôn nằm trong kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT của Công an tỉnh. Thời gian qua lực lượng CSGT Công an Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó tăng cường lực lượng, phương tiện kỹ thuật, tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý. Lực lượng CSGT còn phối hợp với Cảnh sát Cơ động tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường, địa bàn “nóng”. Từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra, lực lượng CSGT Nghệ An đã lập biên bản đối với 81.408 trường hợp vi phạm về TTATGT (trong đó vi phạm quy định về nồng độ cồn 3.130 trường hợp) thu nộp Kho bạc Nhà nước hơn 71 tỷ đồng. Tăng cường kiểm tra, xử lý

Thực tế cho thấy, trong số các nguyên nhân dẫn đến TNGT, không ít do người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia làm mất khả năng tập trung, dẫn đến đi sai phần đường, làn đường, không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát, tránh vượt sai quy định… Đó là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm ở nhiều địa phương trên cả nước thời gian qua.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Cảnh Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện tâm thần Nghệ An cho rằng, khi lái xe, con người cần có chức năng não ổn định để kiểm soát mắt, tay và chân để nhận thức, ứng phó nhanh nhạy và đưa ra quyết định chính xác. Tuy nhiên, uống rượu, bia làm chậm phản ứng của não, ảnh hưởng tiêu cực đến kỹ năng lái xe, do đó rất dễ gây ra tai nạn.

CSGT Nghệ An tập trung kiểm tra mạnh vào buổi trưa, tối, các ngày nghỉ, ngày lễ và các tuyến đường có lưu lượng người tham gia giao thông đông. Ảnh: Đ.C Theo Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó Trưởng phòng CSGT (Công an Nghệ An), thì để đảm bảo an toàn giao thông, ngăn chặn những nguy cơ dẫn đến tai nạn do người điều khiển phương tiện giao thông đã uống rượu, bia. Trong kế hoạch chung triển khai theo Mệnh lệnh của Cục C08- Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, từ 15/12/2020- 28/2/2021, dù không triển khai chuyên đề riêng về nồng độ cồn nhưng thông qua tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện vẫn xử lý bình thường. Theo đó, việc kiểm tra sẽ cẩn trọng hơn, mỗi CB,CS đều thực hiện việc đeo khẩu trang y tế, sử dụng ống thổi riêng cho từng người, đảm bảo vệ sinh, sát khuẩn thiết bị đo...



"Chúng tôi sẽ tập trung kiểm tra mạnh vào buổi trưa, tối, các ngày nghỉ, ngày lễ và các tuyến đường có lưu lượng người tham gia giao thông đông. Theo đó, sẽ chỉ đạo các đội, trạm phối hợp với Công an các địa phương tích cực tuyên truyền và triển khai kiểm tra, xử lý thường xuyên trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Ngoài ra, lực lượng CSGT Công an 21 huyện, thành, thị đồng loạt triển khai các tổ công tác để kiểm tra, xử lý các lỗi vi phạm nói chung, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường do địa phương quản lý" - Thượng tá Hồng nói.

Đội CSGT 1-46 kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Ảnh tư liệu Đ.C Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm được đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nêu ra tại cuộc họp Ban ATGT tỉnh để đánh giá tình hình, kết quả công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông 10 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, vào chiều 3/11. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trong các tháng cuối năm dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng CSGT cần tiếp tục tăng cường quân số, tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn.