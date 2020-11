Nghệ An tăng cường xúc tiến đầu tư với các tỉnh bạn

Tăng cường kết nối, tìm kiếm thị trường



Để hiện thực hóa mục tiêu kết nối, tìm kiếm thị trường, ngay sau khi thành lập, năm 2020, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An (NAPC) có nhiều hoạt động. Một mặt, cùng với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của trung tâm để Chủ tịch UBND thông qua, trung tâm tiến hành hàng loạt các hoạt động xúc tiến với các địa phương và các tỉnh.

Giới thiệu sản phẩm nông sản đặc trưng bên lề sự kiện kích cầu du lịch tại Đắk Lắk. Ảnh: Văn Hải Trên cơ sở rà soát lại các thỏa thuận đã ký kết, Trung tâm NAPC đã có các chuyến làm việc tại Tây Nguyên, Hà Nội, Quảng Ninh… trong đó, đã ký kết biên bản song phương với các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và sắp tới là Hà Nội. Thông qua các buổi khảo sát và làm việc, NAPC ký kết các biên bản song phương với các địa phương, trong đó, thỏa thuận hỗ trợ cho nhau trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Cụ thể, giới thiệu các khách hàng của doanh nghiệp tham gia các hoạt động hội chợ thương mại của nhau, có chính sách giảm giá vé khi khách tham quan du lịch…; từng địa phương làm việc với các công ty du lịch, lữ hành và hãng hàng không về đảm bảo tuyến bay vận tải hành khách được thuận lợi.

Mới đây, sau khi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, 2 trung tâm của 2 địa phương đã xây dựng dự thảo biên bản thỏa thuận giữa 2 địa phương, trong đó, ưu tiên các sản phẩm đạt chuẩn chất lượng Mới đây, sau khi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, 2 trung tâm của 2 địa phương đã xây dựng dự thảo biên bản thỏa thuận giữa 2 địa phương, trong đó, ưu tiên các sản phẩm đạt chuẩn chất lượng OCOP của Nghệ An được vào các siêu thị lớn.

Ngay sau khi được thành lập, Trung tâm NAPC liên tục tiến hành các hoạt động xúc tiến để không chỉ kết nối du lịch Nghệ An với các tỉnh và ngược lại mà còn kết nối, đưa được các sản phẩm hàng hóa đặc trưng, thương hiệu Nghệ An vào thị trường lớn các tỉnh bạn. Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh Trên thực tế, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2020 bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau khi dịch Covid-19 được khống chế nhưng thời gian chỉ còn 3 tháng nên Trung tâm NAPC không chỉ chạy đua với thời gian để bù vào thời gian đã mất mà còn cố gắng để thiết kế, xây dựng cho được các cơ chế phối hợp với tỉnh và địa phương để tạo đà cho năm sau.

Du lịch canh nông, kết hợp tham quan trải nghiệm quy trình sản xuất cà phê chồn tại Đắk Lắk. Ảnh: Nguyễn Hải

Khắc phục tồn tại, hạn chế



Vừa qua, trong chuyến công tác tại Tây Nguyên, chúng tôi nhận thấy trong khi chuyến bay từ Vinh đi Buôn Ma Thuột chật kín hành khách là 240/240 chỗ ngồi và khi hạ cánh, phần lớn là khách đi du lịch thì ở chiều ngược lại, chuyến bay từ Liên Khương (Đà Lạt) về Vinh chỉ đạt khoảng 70% công suất ghế, trong đó, nhiều bà con Nghệ An về quê đi thăm thân.

Tại các buổi làm việc với Hiệp hội du lịch Lâm Đồng, trên tinh thần học hỏi và lắng nghe, đại diện một công ty lữ hành Lâm Đồng chia sẻ: Nghệ An có nhiều điểm du lịch khá thú vị nhưng do thiếu thông tin nên đến giờ, nhiều người chỉ biết Nghệ An là quê Bác và có biển Cửa Lò, còn lại không biết địa chỉ du lịch nào. Không những thế, chất lượng dịch vụ và sự liên kết giữa các điểm du lịch và tour còn có những điểm yếu.

Tham quan mô hình trồng dâu tây trong nhà lưới ở Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Hải Một trong những điểm còn hạn chế trong xúc tiến thương mại, kích cầu du lịch của các tỉnh miền Trung nói chung là chưa có sự đồng hành của các hãng hàng không và các công ty du lịch, lữ hành lớn. Điều này làm ảnh hưởng đến nội dung ký kết, các địa phương không thỏa thuận giảm được vé tham quan, giá phòng lưu trú tại địa bàn của nhau.

Các hãng hàng không chưa có chính sách giảm giá vé máy bay cho khách đi du lịch theo chương trình kích cầu của từng tỉnh; thậm chí có hãng sẵn sàng giảm và bỏ chuyến bay khi không có khách khiến việc đi lại của khách du lịch rất khó khăn.