Thứ Bảy, 27/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Nghệ An tăng lưu lượng xả nước hồ chứa Nhà máy Thủy điện Chi Khê, xã Con Cuông

Phú Hương 27/09/2025 19:10

Từ 20 giờ 30 phút tối nay 27/9, hồ chứa Nhà máy Thủy điện Chi Khê, xã Con Cuông sẽ xả nước với lưu lượng xả dự kiến từ 2.000m3/s đến 3.500m3/s.

Vào lúc 16 giờ 03 phút ngày 27/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh nhận được Thông báo số 21 ngày 27/9/2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Chi Khê về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước hồ chứa Nhà máy Thủy điện Chi Khê.

thuy_dien_chi_khe_20250722173642.jpg
Hồ chứa thủy điện Chi Khê. Ảnh: PV

Để đảm bảo công tác điều tiết nước hồ chứa Nhà máy Thủy điện Chi Khê được an toàn theo đúng Quy trình đơn hồ và Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được phê duyệt, Công ty cổ phần Thủy điện Chi Khê thông báo dự kiến vận hành tăng lưu lượng xả nước hồ chứa Nhà máy Thủy điện Chi Khê như sau:

Thời gian dự kiến tăng lưu lượng vào lúc 20 giờ 30 phút, ngày 27/9/2025.

Lưu lượng xả dự kiến từ 2.000m3/s đến 3.500m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua đập tràn và lưu lượng phát điện qua tổ máy) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước đến hồ.

Việc xả nước qua đập tràn sẽ kết thúc khi lưu lượng nước về hồ Chi Khê tương đương với lưu lượng phát điện qua các tổ máy.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh thông báo cho UBND các xã, phường: Con Cuông, Cam Phục, Châu Khê, Mậu Thạch, Anh Sơn, Yên Xuân, Nhân Hòa, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường, Thành Bình Thọ, Đô Lương, Bạch Ngọc, Văn Hiến, Bạch Hà, Thuần Trung, Lương Sơn, Cát Ngạn, Đại Đồng, Xuân Lâm, Hoa Quân, Bích Hào, Kim Bảng, Tam Đồng, Kim Liên, Thiên Nhẫn, Đại Huệ, Nam Đàn, Vạn An, Lam Thành, Hưng Nguyên, Yên Trung, Hưng Nguyên Nam, Nghi Lộc, Phúc Lộc, Đông Lộc, Trung Lộc, Thần Lĩnh, Hải Lộc, Tiên Đồng, Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du Nhà máy Thủy điện Chi Khê biết để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nghệ An xả nước hồ chứa thủy điện Bản Cốc từ 12h30 phút ngày 27/9

Nghệ An xả nước hồ chứa thủy điện Bản Cốc từ 12h30 phút ngày 27/9

Thống nhất kế hoạch xử lý các tồn tại ở Dự án Thủy điện Chi Khê

Thống nhất kế hoạch xử lý các tồn tại ở Dự án Thủy điện Chi Khê

Tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Chi Khê từ 22 giờ 30 phút đêm nay (23/8)

Tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Chi Khê từ 22 giờ 30 phút đêm nay (23/8)

Nghệ An: Chiều nay (20/7) sẽ xả nước các hồ thủy điện Khe Bố, Chi Khê với tổng lưu lượng lên đến 1.600 m3/s

Nghệ An: Chiều nay (20/7) sẽ xả nước các hồ thủy điện Khe Bố, Chi Khê với tổng lưu lượng lên đến 1.600 m3/s

Đọc tiếp

Nghệ An xả nước hồ chứa thủy điện Bản Cốc từ 12h30 phút ngày 27/9

Nghệ An xả nước hồ chứa thủy điện Bản Cốc từ 12h30 phút ngày 27/9

Thống nhất kế hoạch xử lý các tồn tại ở Dự án Thủy điện Chi Khê

Thống nhất kế hoạch xử lý các tồn tại ở Dự án Thủy điện Chi Khê

Tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Chi Khê từ 22 giờ 30 phút đêm nay (23/8)

Tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Chi Khê từ 22 giờ 30 phút đêm nay (23/8)

Nghệ An: Chiều nay (20/7) sẽ xả nước các hồ thủy điện Khe Bố, Chi Khê với tổng lưu lượng lên đến 1.600 m3/s

Nghệ An: Chiều nay (20/7) sẽ xả nước các hồ thủy điện Khe Bố, Chi Khê với tổng lưu lượng lên đến 1.600 m3/s

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Nghệ An tăng lưu lượng xả nước hồ chứa Nhà máy Thủy điện Chi Khê, xã Con Cuông

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO