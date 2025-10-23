Kinh tế Nghệ An tăng tốc chiến dịch “làm giàu, làm sạch” dữ liệu đất đai Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đang được các địa phương ở Nghệ An triển khai đồng bộ, quyết liệt. Với cách làm sáng tạo, linh hoạt, nhiều xã, phường đã giảm tối đa thủ tục cho người dân, đẩy nhanh tiến độ nhập dữ liệu.

Cách làm khoa học, linh hoạt từ cơ sở

Những ngày này, tại phường Trường Vinh, không khí làm việc trong chiến dịch, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai diễn ra khẩn trương. Là địa phương hợp thành từ 7 phường, xã cũ gồm: Bến Thủy, Hưng Dũng, Hưng Phúc, Trung Đô, Trường Thi, Vinh Tân và Hưng Hòa, phường Trường Vinh hiện có 101 khối dân cư, với hơn 61.000 hồ sơ thửa đất, khối lượng công việc rất lớn.

Phường Trường Vinh tổ chức họp triển khai chiến dịch làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai. Ảnh: Quang An

Ông Nguyễn Ngọc Phong - Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh cho biết, phường đã huy động toàn bộ lực lượng, tập trung thực hiện trong 2 tuần cao điểm. Để đảm bảo tiến độ khoa học, tránh chồng chéo, địa phương không thực hiện việc yêu cầu người dân cung cấp thông tin đại trà mà thực hiện theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, phường sẽ rà soát toàn bộ những thửa đất đã đầy đủ giấy tờ, thông tin hợp lệ. Chính quyền địa phương sẽ trực tiếp xử lý, nhập liệu trên hệ thống, không cần người dân phải làm thêm các thủ tục.

Giai đoạn 2, khi thống kê, rà soát được số lượng hồ sơ còn thiếu, phường mới đề nghị người dân hỗ trợ bằng cách cung cấp thông tin qua bản photo giấy tờ đất hay ảnh chụp trực tuyến, gửi cho các tổ công tác để cập nhật.

Các địa phương tập huấn việc nhập liệu các dữ liệu về đất đai. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhờ cách làm khoa học, linh hoạt này, trong số 61.000 hồ sơ thửa đất trên địa bàn phường chỉ còn khoảng 12.000 hồ sơ cần bổ sung thông tin, số còn lại đã được xác nhận chính xác và đang được nhập liệu vào hệ thống.

Đặc biệt, phường Trường Vinh đã phân công các chuyên viên, công chức của phường trở về phường, xã cũ - nơi họ từng công tác để rà soát, xác minh. Việc tận dụng hiểu biết địa bàn, mối quan hệ quen thuộc với người dân giúp tiến độ được đẩy nhanh đáng kể, giảm áp lực khối lượng công việc lớn sau sáp nhập.

Người dân làm thủ tục tại phường Trường Vinh. Ảnh: Q.A

Tại xã Hưng Nguyên được hợp thành từ 4 đơn vị hành chính cũ gồm: Hưng Tây, Hưng Đạo, thị trấn Hưng Nguyên và Thịnh Mỹ. Với hơn 34.000 thửa đất, trong đó, gần 15.000 thửa đã có dữ liệu, xã đang nỗ lực hoàn thiện phần còn lại với nhiều biện pháp đồng bộ.

Chính quyền xã Hưng Nguyên cho biết, ngay khi chiến dịch được phát động, địa phương đã họp quán triệt đến 38 xóm, đồng thời, thành lập tổ công tác tại từng xóm gồm bí thư chi bộ, xóm trưởng, cán bộ Mặt trận, Đoàn thanh niên và các lực lượng hỗ trợ khác - ưu tiên người trẻ, am hiểu công nghệ. Công tác tuyên truyền cũng được triển khai qua loa phát thanh, mạng xã hội, nhóm mạng xã hội để người dân nắm bắt kịp thời.

Người dân xã Hưng Nguyên hoàn thiện các thủ tục về đất đai. Ảnh: P.V

Đặc biệt, xã Hưng Nguyên đã đa dạng hóa phương thức thu thập thông tin, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân qua 3 cách, bao gồm: Người dân mang bản gốc để cán bộ chụp, scan lại; người dân có thể photo, không cần công chứng để nộp và người dân dự chụp ảnh, gửi qua Zalo để cung cấp cho cán bộ chuyên môn.

Nhờ đó, mỗi người dân có thể linh hoạt lựa chọn phương thức phù hợp, không bị ràng buộc bởi thủ tục hành chính rườm rà.

Xã Hưng Nguyên hướng dẫn người dân tải phần mềm để có thể chuyển ảnh trực tuyến. Ảnh: Q.A

Đại diện Phòng Kinh tế xã Hưng Nguyên cho hay: “Thực tế cho thấy, những người lớn tuổi, không rành công nghệ lại thích cách truyền thống như photo hoặc giao bản gốc cho cán bộ chụp hộ; người trẻ lại chọn cách gửi ảnh qua Zalo để nhanh gọn. Chúng tôi tiếp nhận tất cả, miễn sao dữ liệu chính xác và đúng tiến độ”.

Một điểm mới đáng chú ý là xã Hưng Nguyên khuyến khích người dân sử dụng ứng dụng CamScanner để chụp giấy tờ, có hướng dẫn cụ thể cách tải ứng dụng trên App Store hoặc CH Play. Ứng dụng này cho phép ảnh chụp rõ nét, số liệu hiển thị rõ ràng hơn so với chụp thông thường, giúp công tác nhập liệu thuận tiện, giảm sai sót. Đây được xem là bước chuyển hợp lý trong tiến trình chuyển đổi số, vừa tận dụng công nghệ, vừa gần gũi với thực tế nông thôn.

Không chỉ phường Trường Vinh hay xã Hưng Nguyên, nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ, khoa học, phân công rõ ràng từng nhóm, từng người, gắn trách nhiệm với kết quả cụ thể, giúp đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa dữ liệu.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành

Theo Thông báo Kết luận số 890/TB-UBND ngày 22/10/2025, đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chiến dịch yêu cầu các địa phương hạn chế tối đa việc yêu cầu người dân phải thực hiện thủ tục rườm rà, không cần thiết trong quá trình thu thập, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của nhiều xã, phường trong điều kiện mới sau sắp xếp chính quyền 2 cấp. Một số địa phương dù còn khó khăn vẫn tổ chức hiệu quả, đảm bảo tiến độ.

Người dân kê khai thông tin về đất đai. Ảnh: Nguyễn Hải

Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp, ngành phát động phong trào thi đua cao điểm “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai”, phấn đấu hoàn thành việc thu thập và nhập cơ sở dữ liệu trước ngày 15/11/2025. Đồng thời, công tác bảo mật thông tin và an ninh mạng được đặt lên hàng đầu, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thu thập, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu...

Trong quá trình thu thập, làm giàu và làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, thực tế cho thấy có những trường hợp đặc thù có thể phát sinh, như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp, bị mất, rách nát, hoặc chủ đất đang sinh sống ở xa, thậm chí ở nước ngoài...

Liên quan đến những tình huống này, ông Nguyễn Mạnh Toàn - Trưởng phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có hướng dẫn rất cụ thể trong các biểu mẫu kê khai, đảm bảo việc thu thập dữ liệu diễn ra thuận lợi, đúng quy định nhưng không gây phiền hà cho người dân.

Theo đó, đối với những trường hợp Giấy chứng nhận đang thế chấp tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, người dân chỉ cần ghi rõ tình trạng “đang thế chấp” trong bảng kê khai, đồng thời, cung cấp bản photo hoặc ảnh chụp nếu có. Tổ công tác cơ sở sẽ tiếp nhận, xác nhận và chuyển danh sách để Ban Chỉ đạo cấp xã phối hợp với ngân hàng liên quan cập nhật dữ liệu khi cần thiết.

Các tổ công tác tại xã Hưng Nguyên được tập huấn về công tác thu thập thông tin. Ảnh: P.V

Với giấy chứng nhận bị mất hoặc rách nát, người dân cũng chỉ cần ghi rõ tình trạng thực tế, không phải làm thủ tục xác nhận lại, bởi toàn bộ thông tin đã được hệ thống hóa và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của ngành Nông nghiệp và Môi trường. “Người dân không cần lo lắng hay chuẩn bị thêm giấy tờ phức tạp, mọi thông tin đều được ghi nhận, xử lý đúng quy trình, đảm bảo chính xác và minh bạch”, ông Toàn khẳng định.

Đối với trường hợp chủ đất đang ở xa hoặc ở nước ngoài, quy trình thực hiện cũng được linh hoạt hóa để phù hợp thực tiễn. Người sở hữu đất có thể ủy quyền hoặc phối hợp với người thân tại địa phương chụp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân rồi gửi qua Zalo hoặc các nền tảng trực tuyến cho tổ công tác phụ trách khu vực. Cách làm này vừa đảm bảo tính hợp pháp của thông tin, vừa giúp tiến độ được rút ngắn đáng kể, không cần gửi hồ sơ giấy qua đường bưu điện hay chờ xác nhận phức tạp.

Ông Nguyễn Mạnh Toàn cũng cho biết thêm, chiến dịch lần này không giới hạn phạm vi địa lý trong tỉnh Nghệ An, mà còn thu thập, đối soát thông tin liên thông với các địa phương khác. Người Nghệ An sở hữu đất ở ngoại tỉnh, hoặc công dân ngoại tỉnh có nhà đất tại Nghệ An, đều có thể chụp, sao giấy tờ và gửi trực tuyến để cập nhật đồng bộ vào hệ thống. Trong tương lai gần, khi phần mềm tự kê khai trên ứng dụng VNeID được hoàn thiện và kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, công dân sẽ có thể tự chụp, scan và kê khai dữ liệu đất đai trực tuyến, không cần thông qua trung gian. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình số hóa quản lý đất đai, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.