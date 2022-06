Nghệ An: Tăng trưởng kinh tế đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin được Cục Thống kê Nghệ An cho biết tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Chiều 30/6, tại thành phố Vinh, Cục Thống kê đã tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng chí Phan Trường Sơn - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh chủ trì buổi họp báo. Tham dự buổi họp báo có lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị liên quan thuộc cơ quan Cục Thống kê, đại diện một số sở, ngành, cùng với sự góp mặt của các cơ quan truyền thông, báo chí.

Kinh tế tăng trưởng khá

Tại buổi Họp báo, Cục trưởng Cục Thống kê đã công bố những vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Nghệ An đạt 8,44% (quý I tăng 6,44%; quý II tăng 10,09%), là mức tăng trưởng đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ (sau Thanh Hoá) và thứ 18 của cả nước.

Dịch Covid-19 về cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại trạng thái bình thường như trước khi dịch Covid-19 xuất hiện. Bức tranh kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Nhiều ngành đã có mức tăng trưởng cao hơn so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 xuất hiện như: công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng, thương mại,…

Trong mức tăng chung của toàn tỉnh, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,14%, đóng góp 12,27% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,65%, đóng góp 39,75%; khu vực dịch vụ tăng 9,22%, đóng góp 44,64%.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 tốc độ tăng trưởng đạt cao hơn cùng kỳ năm 2021. Khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 tăng 12,67% so với năm trước, đóng góp 1,97 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn tỉnh.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, 6 tháng đầu năm 2022 đạt 9,22%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng 5,47% của cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2021.

Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 26,45%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 27,46%; khu vực dịch vụ chiếm 40,89%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,2%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 10.101 tỷ đồng, đạt 67,35% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 100,58% so với cùng kỳ năm 2021.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,86%

Tháng 6 năm 2022, giá xăng dầu tăng cao dẫn đến giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và dịch vụ tiêu dùng tăng theo. Đây là nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2022 tăng 0,86% so với tháng trước.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2022 tăng 0,86% so với tháng trước, tăng 2,63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Giao thông tăng 3,26%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,13%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,75%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,25%;… Bình quân quý II năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,22% so với quý II năm 2021, tăng mạnh nhất là nhóm giao thông tăng 13,04%; nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 6,45%; đồ uống và thuốc lá tăng 3,47%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,36%; may mặc, mũ nón và giày dép tăng 1,07%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,94%;…

Chỉ số giá vàng so với tháng trước giảm 0,96%, so với tháng 6/2021 tăng 2,41%. Chỉ số đô la Mỹ tăng 0,03% so với tháng trước, so với tháng 6/2021 tăng 0,22%.

Tại cuộc họp báo, Cục Thống kê cùng đại diện các sở, ngành đã dành thời gian giải đáp thỏa đáng câu hỏi của các nhà báo xoay quanh các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực như: thông tin thêm về thứ hạng tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ, tình hình giải quyết việc làm cho lao động sau hồi hương do dịch Covid-19, tình hình phát triển doanh nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng, lạm phát…

Theo Cục trưởng Cục Thống kê Phan Trường Sơn, dự báo 6 tháng cuối năm 2022, tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức, do vậy, cần tập trung, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là: Tiếp tục tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh xây dựng, trình phê duyệt, triển khai thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm thuộc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết của Trung ương. Thúc đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu và kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Phát triển các lĩnh vực văn hoá, đảm bảo an sinh xã hội...