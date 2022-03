Nghệ An: Tập huấn áp dụng hóa đơn điện tử cho các đơn vị thuế, doanh nghiệp

Toàn cảnh hội nghị tập huấn áp dụng hóa đơn điện tử. Ảnh: Văn Trường

Từ ngày 24 - 25/3, tại TP. Vinh, Cục Thuế Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn về hóa đơn điện tử. Điểm đầu cầu Cự Thuế, đồng chí Hà Lê Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An chủ trì và chỉ đạo hội nghị, tham dự có đại diện cơ quan thuế và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị triển khai tập huấn, giới thiệu các nội dụng trọng tâm về hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2014/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Giải đáp các ý kiến, vướng mắc của doanh nghiệp, tổ chức, gửi đến Cục Thuế liên quan đến hóa đơn điện tử. Đại diện các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử giới thiệu về ứng dụng hóa đơn điện tử (VNPT Nghệ An, Mobifone Nghệ An, Vettel Nghệ An, Misa).

Nội dung chính tập huấn bao gồm 3 nội dung.

Một là, cách thức chuyển đổi hóa đơn điện tử. Các doanh nghiệp, tổ chức đã sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính chủ động liện hệ với đơn vị đang cung cấp dịch vụ thực hiện chuyển đổi hóa đơn theo định dạng chuẩn của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngay sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế. Các hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện triển khai HĐĐT theo lộ trình triển khai của cơ quan thuế được thông báo đến địa chỉ kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh.

Hai là, các loại hóa đơn điện tử và đối tượng sử dụng, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, là hóa đơn mà sau khi doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh, sản xuất, thì sẽ gửi đến Tổng cục Thuế theo phương thức điện tử qua tổ chức cung cấp giải pháp. Tổng cục Thuế cấp mã và trả về người nộp thuế. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh gửi cho người mua.

Đối tượng sử dụng: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Ba là, vấn đề triển khai hóa đơn điện tử. Cơ quan Thuế sẽ thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Khi nhận được thông báo, người nộp thuế gửi Tờ khai đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01 ĐKTĐ/HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP) đến cơ quan thuế theo đường điện tử, thông qua các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

Các nhà cung cấp giải pháp và cán bộ thuế đang phối hợp tạo đường truyền tại Cục Thuế Nghệ An. Ảnh: Văn Trường.

Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ thì có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Ngay sau khi được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định, tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, người nộp thuế phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây. Tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có) theo đúng quy định và sử dụng hóa đơn điện tử mới khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Qua Hội nghị tập huấn, Cục Thuế tỉnh Nghệ An rất mong nhận được các đề xuất, kiến nghị, góp ý của quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để tạo thuận lợi cho việc áp dụng Hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cục Thuế Nghệ An phấn đấu đến ngày 30/6/2022, triển khai hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ quan hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.