Xây dựng Đảng Nghệ An: Tập huấn công tác tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cho cán bộ, công chức các xã Sáng 18/9, tại xã Quỳnh Lưu, Sở Nội vụ Nghệ An tổ chức tập huấn công tác tổ chức chính quyền địa phương, dân vận chính quyền, thanh niên, bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và một số quy định mới của Luật Cán bộ, công chức năm 2025, lĩnh vực người có công cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Gần 150 cán bộ, công chức cấp xã tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Toàn

Tham gia và trực tiếp giảng dạy lớp tập huấn có đồng chí Vũ Xuân Thanh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động - Bộ Nội vụ; lãnh đạo, các phòng chuyên môn Sở Nội vụ.

150 học viên là cán bộ, công chức của 27 xã: Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn, Quỳnh Anh, Quỳnh Tam, Quỳnh Phú, Quỳnh Sơn, Quỳnh Thắng, Yên Thành, Quan Thành, Hợp Minh, Vân Tụ, Vân Du, Quang Đồng, Giai Lạc, Bình Minh, Đồng Thành, Hoàng Mai, Tân Mai, Quỳnh Mai, Diễn Châu, Quảng Châu, Hải Chân, Tân Chân, An Châu, Minh Châu, Hùng Châu tham gia tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Sau hơn 1 tháng rưỡi triển khai thực hiện và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đi vào vận hành đảm bảo thông suốt. Các xã, phường đã phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Toàn

Cán bộ, công chức các xã tham gia tập huấn. Ảnh: Thanh Toàn

Tuy nhiên, thực tiễn bước đầu cho thấy, việc triển khai thực hiện chính quyền 2 cấp cũng đang gặp không ít khó khăn vướng mắc: Khối lượng công việc cấp tỉnh, cấp xã tăng đột biến trong khi điều kiện về con người, vật chất chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều nhiệm vụ có tính cấp bách cần hoàn thành trong thời gian ngắn đã gây nhiều khó khăn, áp lực lớn lên cơ quan, đơn vị.

Vấn đề cán bộ, công chức thừa thiếu cục bộ ở các xã; một số xã chưa bố trí đủ các vị trí lãnh đạo, quản lý; tại một số lĩnh vực đang thiếu cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn phù hợp; các vấn đề mới trong triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật CBCC... còn gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, chương trình tập huấn lần này sẽ hướng dẫn các địa phương về một số nội dung cấp thiết trong công tác tổ chức chính quyền địa phương, triển khai các điểm mới trong hệ thống các văn bản liên quan nhằm hỗ trợ các xã, phường thích ứng nhanh với yêu cầu tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương mới.

Lớp tập huấn còn là diễn đàn để cán bộ, công chức cơ sở chia sẻ kinh nghiệm, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Vũ Xuân Thanh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động - Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt động chính quyền 2 cấp. Ảnh: Thanh Toàn

Lớp tập huấn được tổ chức trong 2 ngày 18 và 19/9/2025 tập trung vào các nội dung: Triển khai một số điểm mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương; Công tác tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương cấp xã. Một số quy định mới của Luật Cán bộ, công chức 2025 và hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu người có công; Công tác dân vận chính quyền, công tác thanh niên, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ...