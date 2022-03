Nghệ An: Tập huấn nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị các bệnh về máu

Dự buổi tập huấn có Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An; cùng với 29 điểm cầu. Ảnh: Thanh Hoa

Lớp tập huấn có chủ đề “Tiếp cận chẩn đoán và điều trị các bệnh về máu” được thực hiện dưới hình thức vừa trực tiếp vừa trực tuyến; đã thu hút sự tham gia của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An và 5 đơn vị y tế của tỉnh Hà Tĩnh.

Ở thời điểm này, tại các đơn vị y tế tuyến tỉnh trong cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng, lĩnh vực xét nghiệm và điều trị các bệnh về máu vẫn đang còn nhiều hạn chế cả về trạng thiết bị và chuyên môn.

Vì vậy, những nội dung được các chuyên gia đầu ngành Huyết học giới thiệu, chuyển tải tại lớp tập huấn như: phát hiện sớm và điệu trị bệnh xơ máu; ung thư máu… là rất thiết thực; giúp cho các học viên nâng cao kiến thức trong công tác khám và điều trị; nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn Nghệ An - Hà Tĩnh, giảm áp lực cho tuyến trên.

Tại lớp tập huấn, các chuyên gia đầu ngành đã truyền tải các chuyên đề về phát hiện sớm và điều trị bệnh xơ máu, ung thư máu. Ảnh: Thanh Hoa

Hiện nay, việc nâng cao chất lượng điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh về máu đang được tỉnh Nghệ An quan tâm, tập trung đầu tư. Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An đã được tỉnh Nghệ An đầu tư, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng đủ công năng cho 200 giường bệnh và 150.000.000 đơn vị máu/chế phẩm máu/năm; đạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ ISO 9001: 2015.