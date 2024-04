Nghệ An tập huấn phổ biến các văn bản mới về du lịch

Tham dự buổi tập huấn có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch, đại diện Công an tỉnh, các chi hội du lịch; đại diện phòng Văn hóa các huyện, thành, thị và các khu, điểm du lịch.

Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Công Khang

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch nêu rõ: Năm 2024, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu đón tổng lượt khách du lịch có lưu trú đạt 5.500.000 lượt (bằng 104% so với năm 2023), trong đó 120.000 lượt khách quốc tế (bằng 155% so với năm 2023), doanh thu dịch vụ du lịch đạt 9.000 tỷ đồng (bằng 115% so với năm 2023).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Công Khang

Để đạt mục tiêu đó, Sở Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn nhằm phổ biến, đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước tại địa phương có tiềm năng phát triển du lịch.

Phố biển Cửa Lò rực rỡ chào đón du khách. Ảnh tư liệu: Quang An

Trong thời gian 1 buổi, các học viên tham dự lớp tập huấn được nghe quán triệt các nội dung: Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch.