Nghệ An: Tập huấn thực hiện dự án phòng chống đuối nước trẻ em

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nga

Từ năm 2019 đến 30/4/2021, toàn tỉnh có 119 vụ trẻ em bị đuối nước, 130 trẻ em bị tử vong do đuối nước. Trước tình hình đó năm 2021, Nghệ An chọn 5 xã của 2 huyện là Yên Thành và Diễn Châu, nơi có nhiều ao hồ, sông, đập lạch, kè biển, tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước hàng năm tương đối lớn, để triển khai dự án. Qua đó nhằm triển khai các phương án can thiệp hiệu quả và góp phần giảm tử vong do đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga

Theo tiêu chí của dự án: 5 xã thuộc 2 huyện triển khai dự án phải có 1.000 nghìn trẻ em nhóm tuổi tiểu học và THCS được trang bị kiến thức an toàn trong môi trường nước; Ít nhất 580 trẻ em từ 6 đến dưới 15 tuổi được học bơi an toàn; Phải nâng cao kỹ năng an toàn nước cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi...

Bể bơi ở xã Diễn Phúc, Diễn Châu, là 1 trong 5 xã được thụ hưởng dự án đã từng có bể bơi hiện đại đầu tiên được xây dựng tại một ngôi trường công lập của tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Tại hội nghị, các đại biểu là đại diện của các địa phương được thụ hưởng dự án đã có nhiều ý kiến xung quanh việc triển khai trong tình hình dịch. Theo đó hội nghị cũng thống nhất rằng, các địa phương được thụ hưởng sẽ triển khai dự án một cách hiệu quả, đúng lộ trình nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch.



Tại hội nghị đơn vị chủ trì cũng yêu cầu các cấp sở, ngành và cấp huyện cần chỉ đạo hướng dẫn Nhóm điều phối triển khai thực hiện dự án tại cấp xã, triển khai thực hiện các nội dung hoạt động theo kế hoạch đã phê duyệt.