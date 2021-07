Nghệ An: Tập trung giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam trong tháng 7/2021

Dự án trọng điểm quốc gia

Cao tốc Bắc Nam là dự án trọng điểm quốc gia, được Quốc hội, Chính phủ, Bộ GTVT quan tâm chỉ đạo sát sao. Tuyến qua nhiều địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng chiều dài 87,84 km km, hiện nay các nhà thầu đã và đang tập trung thi công.

Tuy nhiên vẫn vướng mặt bằng nhất là các công trình hạ tầng kỹ thuật và đất ở.

Chủ tịch xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai cho biết: Xã đã phê duyệt về đất ở đã phê duyệt 7 hộ, đã có 3 hộ nhận tiền, có 4 hộ chưa nhận tiền và yêu cầu nhận đất tái định cư, hiện Quỳnh Trang đang xem xét giao đất có thu tiền sử dụng đất. Như vậy ở xã này, việc giải phóng mặt bằng đối với đất ở đang bị chậm.

Báo cáo của Ban 6 Bộ GTVT cho biết: Tỉnh Nghệ An hiện nay, còn vướng 219/4.859 hộ dân chưa nhận tiền đền bù, trong đó: Hoàng Mai 133 hộ dân; Quỳnh Lưu 16 hộ dân; Yên Thành 24 hộ dân và Diễn Châu 46 hộ dân.

Di dời mồ mả tỉnh Nghệ An: còn 181/385 ngôi mộ chưa được di dời; 1/3 khu tái định cư mồ mả chưa được xây dựng.

Xây dựng khu tái định cư còn 03/11 khu đang xây dựng chưa hoàn thành gồm: 1 khu ở TX Hoàng Mai, 02 khu ở huyện Diễn Châu. Di dời hạ tầng kỹ thuật: Còn 69/70 vị trí đường điện chưa di dời.

Ông Nguyễn Hữu An, Chủ tịch UBND thị xã cho biết: Thị xã đã yêu cầu hội đồng bồi thường của thị xã, các xã bám tiến độ của tỉnh để thực hiện. Yêu cầu các xã xác nhận nguồn gốc sử dụng đất các thửa đất còn lại, tỷ lệ thu hồi đất, nhân khẩu. Tổ chức rà soát, tổng hợp các trường hợp tái định cư, trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, tập trung vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt. Chủ động liên lạc các hộ dân đi làm ăn xa chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để có phương án chi trả đảm bảo đúng quy định (hoàn thành trước ngày 20/7/2021).

Mở tuyến thi công vào đường hầm Trường Vinh- Hoàng Mai. Ảnh: Trân Châu

Tiến độ áp là 30/7/2021

Do Covid -19 và nhiều yếu tố khác, hiện tiến độ đang bị chậm. Nghệ An đã có Công văn gửi các huyện, thành thị các ngành về việc giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghệ An trong đó yêu cầu các địa phương hoàn thành một số nhiệm vụ cụ thể: