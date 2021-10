Nghệ An tập trung khắc phục công trình thủy lợi hư hỏng sau mưa lũ

Xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Lưu) huy động trên 200 lao động khắc phục sạt lở đê kênh Nhà Lê. Ảnh: Văn Trường

Tại huyện Quỳnh Lưu, ảnh hưởng của đợt mưa lớn, hệ thống đê cửa sông, đê biển bị sạt lở nghiêm trọng, kênh tiêu bị bồi lắng. Ngay sau khi nước rút, huyện đã chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục. Như tuyến đê kênh Nhà Lê xã Quỳnh Thọ bị sạt lở nghiêm trọng trên 250m, địa phương đã khắc phục kịp thời.

Ông Trần Huy Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Thọ cho biết: Từ ngày 29-30/9, xã Quỳnh Thọ đã huy động trên 200 lao động và máy móc để khắc phục sạt lở bờ sông. Cụ thể, đã đóng được trên 8.000 cọc tre, gia cố 2.000 bao cát để hàn gắn các vị trí sạt lở.

Bà con xã Quỳnh Thọ chuẩn bị trên 8.000 cọc để đóng chống sạt lở bờ kênh Nhà Lê. Ảnh: Văn Trường

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp huyện Quỳnh Lưu, từ ngày 29/9 đến nay, huyện huy động hàng ngàn lao động khắc phục xong hơn 300 m sạt lở bờ đê sông Thái trên địa bàn xã Quỳnh Hưng, thu dọn các đoạn kênh bị sập đổ. Hiện các xã trên địa bàn Quỳnh Lưu đang tập trung để nạo vét tiêu úng cho đê sông Thái, sông Mơ và khắc phục các cống tưới tiêu hư hỏng.



Tại địa bàn huyện Yên Thành, thời điểm này các xã bị thiệt hại cũng đang tích cực khắc phục công trình thủy lợi hư hỏng. Như xã Đồng Thành đã huy động lực lượng, đóng cọc tre và bù phụ đất, khắc phục sạt lở xong đập Hoa Chuối, tràn khe Lim, nhằm tích nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Tại xã Phúc Thành (Yên Thành) đã huy động thiết bị máy móc san gạt mở rộng tràn Khe Chùa xóm 6. Ảnh: Văn Trường

Ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành cho biết: Sau mưa lũ, Yên Thành có khá nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng, huyện đã huy động tổng lực các lực lượng để khắc phục; chỉ đạo các xã tổ chức nạo vét, đắp sửa tạm thời đối với các công trình kênh mương, trục tiêu, hệ thống giao thông nội đồng; tổ chức rà soát, gia cố các đoạn thân đập bị sạt lở, khôi phục sửa chữa hạ tầng thủy sản... Hiện đã khắc phục tạm xong 5 hồ chứa nhỏ bị sạt lở mái thượng lưu, mở rộng tràn Khe Chùa, xóm 6, xã Phúc Thành.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phủ Quỳ (Nghĩa Đàn) đang huy động lực lượng tháo gỡ đường ống thép D300 (tưới, tiêu) trên kênh T2 hồ chứa Sông Sào xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn) bị cuốn trôi 30 mét để thay thế đường ống khác. Ảnh: Văn Trường Nhiều công trình thủy lợi do doanh nghiệp Nhà nước quản lý cũng bị hư hỏng nặng sau mưa đang được tiến hành khắc phục. Hiện tại, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phủ Quỳ (Nghĩa Đàn) đang huy động lực lượng tháo gỡ đường ống thép D300 trên kênh T2 hồ chứa Sông Sào xã Nghĩa Lâm - Nghĩa Đàn bị cuốn trôi 30m để thay thế đường ống khác; khảo sát để xây dựng lại mái bể tiêu năng tràn xả lũ hồ chứa sông Sào bị sạt lở. Hiện nay, ngành nông nghiệp đang tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại của các công trình thủy lợi bị hư hỏng. Theo đó, với các công trình hư hỏng nhẹ, yêu cầu các địa phương tổ chức nạo vét, tu sửa tạm thời để sớm đáp ứng yêu cầu sản xuất cho vụ đông xuân sắp tới. Đối với các công trình hư hỏng nặng sẽ được lên danh sách để có phương án đề xuất nguồn vốn ưu tiên để kịp thời khắc phục.