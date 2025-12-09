Kinh tế

Nghệ An: Tập trung khôi phục các điểm sạt lở dọc Quốc lộ 7, đảm bảo lưu thông cho người dân

Sau mưa lũ, tuyến Quốc lộ 7 bị thiệt hại nặng nề. Hiện các đơn vị đang dồn nhân lực, phương tiện khắc phục, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trong thời gian sớm nhất.