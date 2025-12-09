Nghệ An: Tập trung khôi phục các điểm sạt lở dọc Quốc lộ 7, đảm bảo lưu thông cho người dân

Kinh tếNghệ An: Tập trung khôi phục các điểm sạt lở dọc Quốc lộ 7, đảm bảo lưu thông cho người dânXuân Hoàng - Quang An • 12/09/2025 09:53Sau mưa lũ, tuyến Quốc lộ 7 bị thiệt hại nặng nề. Hiện các đơn vị đang dồn nhân lực, phương tiện khắc phục, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trong thời gian sớm nhất.Gần 2 tháng sau trận lũ lịch sử do hoàn lưu bão số 3 gây ra, theo ghi nhận của phóng viên, tuyến Quốc lộ 7 đoạn từ xã Con Cuông đến xã Tương Dương vẫn còn ngổn ngang, nhiều điểm bị sạt lở, đứt gãy. Việc triển khai khắc phục đang được tiến hành khẩn trương. Ảnh: Xuân HoàngTại đoạn qua địa bàn xã Tam Quang, các công nhân cùng phương tiện đang tiến hành quây lồng thép, kè rọ đá xếp chồng lên nhau cho đến khi đạt cao độ nền đường cũ thì sẽ triển khai làm mặt đường. Ảnh: Quang AnÔng Lê Cảnh Tám - Giám đốc Công ty CP 495 cho biết: Hiện nay, chúng tôi huy động hơn 150 kỹ sư, công nhân, chia làm nhiều mũi để triển khai thi công cùng lúc tại các vị trí sạt lở taluy trên Quốc lộ 7. Do khối lượng công việc lớn, nhiều hạng mục phải làm thủ công nên đơn vị phải thuê thêm nhân công bên ngoài mới đáp ứng đủ. Ảnh: Xuân HoàngTheo quan sát, có những điểm sạt lở nặng, sâu từ 3 - 5 mét so với nền đường, điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Quang AnCác xe liên tục cung cấp đá hộc đến các điểm để công nhân triển khai kè. Ông Trần Quang Yên - Phụ trách kỹ thuật Công ty CP Quản lý và xây dựng công trình giao thông 487 cho biết, đơn vị được giao thi công 12 vị trí sạt lở taluy âm từ Km 144 - 194 (trải dài 50km qua 2 huyện Tương Dương và Kỳ Sơn cũ). Để khôi phục đường, dự kiến sẽ phải kè hơn 10.000 rọ đá. Ảnh: Xuân HoàngHiện nay, việc thi công trên tuyến đang gặp khó khăn nhất định như thời tiết thất thường, ảnh hưởng đến tiến độ, nước sông dâng cao trong khi khu vực kè rọ đá nằm sát mực nước sông, máy móc không thể xuống để san gạt đất vì dễ lún sụt, một số điểm xảy ra tình trạng thiếu đá nguyên liệu. Ảnh: Xuân HoàngLà tuyến đường huyết mạch lên các địa phương miền Tây xứ Nghệ nên số lượng phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 7 rất lớn, việc điều tiết giao thông qua các điểm thi công đặc biệt quan trọng để tránh xảy ra các sự cố tai nạn. Ảnh: Quang AnKể từ khi lũ rút, các công nhân đã làm việc liên tục trong suốt gần 2 tháng qua. Anh Nguyễn Văn Minh, công nhân trên tuyến chia sẻ: Dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng anh em đều cố gắng làm việc, mong tuyến đường hoàn thành sớm để thuận lợi cho bà con lưu thông. Ảnh: Quang AnLực lượng chức năng sử dụng bộ đàm để điều tiết hướng dẫn giao thông ở 2 đầu cũng như chỉ huy thi công các hạng mục. Ảnh: Quang AnTheo đơn vị thi công, dự kiến đến tháng 11/2025 mới có thể khắc phục xong các điểm sạt lở trên Quốc lộ 7, do đó, người dân khi lưu thông trên tuyến cần chú ý quan sát, tuân thủ sự phân luồng để đảm bảo an toàn. Ảnh: Quang An