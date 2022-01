Nghệ An: Tập trung khống chế ổ dịch tại 2 nhà máy với hơn 2.000 công nhân

Trên địa bàn Nghệ An xuất hiện 2 ổ dịch Covid-19 tương đối phức tạp tại 2 nhà máy may, bao gồm Công ty may ABC Thanh Tiên, huyện Thanh Chương và Công ty may Nam Thuận, huyện Diễn Châu với gần 300 F0.

Tại huyện Thanh Chương , đến trưa 24/1, Công ty may ABC Thanh Tiên đã ghi nhận hơn 200 F0 là công nhân của công ty. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, BCĐ Phòng, chống dịch Covid - 19 huyện Thanh Chương đã triển khai xét nghiệm toàn bộ công nhân của công ty với số lượng hơn 700 người.