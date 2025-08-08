Kinh tế Nghệ An tập trung mọi nguồn lực, xử lý dứt điểm các ổ dịch tả lợn châu Phi và bệnh trên lúa hè thu Tập trung mọi nguồn lực, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch lây lan, dây dưa kéo dài và hạn chế phát sinh ổ dịch mới - đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ sau khi kiểm tra tình hình phòng, chống dịch bệnh trên lúa vụ hè thu và dịch tả lợn châu Phi.

Chiều 8/8, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình phòng, chống dịch bệnh trên lúa vụ hè thu, thực trạng công trình thủy lợi và công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại các xã Minh Châu, Diễn Châu và Quảng Châu. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng

Hiện nay, lúa vụ hè thu trên địa bàn các xã Minh Châu, Diễn Châu và Quảng Châu đang bước vào thời kỳ trổ bông và chín sáp. Trên địa bàn, nhiều diện tích lúa đã bị nhiễm bệnh sâu cuốn lá, rầy các loại, bệnh khô vằn. Các địa phương đã tổ chức phòng trừ, tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên cây lúa vẫn đang diễn biến phức tạp.

Đoàn công tác kiểm tra tình hình sản xuất lúa vụ hè thu tại xã Quảng Châu. Ảnh: Phú Hương



Đồng chí Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại các xã Minh Châu và Quảng Châu. Trong điều kiện nhiều bất lợi về thời tiết, mưa nắng thất thường làm phát tán, lây lan mầm bệnh, đây là năm mà dịch tả lợn châu Phi diễn biến rất phức tạp.

Kiểm tra tình hình phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại xã Quảng Châu. Ảnh: Phú Hương



Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang xảy ra nhiều ổ dịch tả lợn châu Phi tại nhiều xã, phường; số lợn tiêu hủy trên 19.813 con, trọng lượng 1.050.287 kg. Thời gian gần đây dịch diễn biến phức tạp, số lượng lợn mắc bệnh và tiêu hủy có xu hướng tăng lên tại các hộ chăn nuôi có số lượng tương đối lớn.

Trên cây lúa vụ hè thu, theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, các loại sâu bệnh gây hại đã phát sinh trên diện rộng và có xu hướng gia tăng trong thời gian tới. Đặc biệt, bệnh khô vằn đã lan rộng, với hơn 5.020 ha lúa nhiễm bệnh.

Sâu bệnh gây hại nặng trên lúa vụ hè thu tại xã Minh Châu. Ảnh: Phú Hương



Xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan, kéo dài

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Văn Đệ đã làm việc với các địa phương. Nghe báo cáo cũng như kiến nghị của các xã và ngành Thú y, Trồng trọt, đồng chí nhấn mạnh: Công tác phòng, chống dịch bệnh chăn nuôi hiện nay đối mặt với nhiều khó khăn, thiếu cán bộ chuyên môn. Hiện 8/8 xã Minh Châu, Quảng Châu, An Châu, Diễn Châu, Tân Châu, Hùng Châu, Đức Châu, Hải Châu thuộc huyện Diễn Châu (cũ) đều đã có dịch, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn nếu các biện pháp phòng, chống dịch không được triển khai quyết liệt và hiệu quả.

Kiểm tra tình hình tiêu hủy vật nuôi tại xã Diễn Châu. Ảnh: Phú Hương



Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần làm tốt việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi và các tổ phòng, chống dịch; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao; phân công cán bộ phụ trách các địa bàn thôn, xóm. Phối hợp cơ quan chuyên môn phòng, chống dịch triệt để, tập trung mọi nguồn lực để xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch lây lan, dây dưa kéo dài, hạn chế phát sinh ổ dịch mới.

Với dịch bệnh trên lúa vụ hè thu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao ngành Nông nghiệp và Môi trường phân công cán bộ phối hợp với các địa phương bám sát đồng ruộng để điều tra, phát hiện, theo dõi sát sao tình hình sinh vật gây hại cây trồng; tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các xã. Ảnh: Phú Hương



Cũng trong chiều 8/8, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng đường và cầu trên tuyến đường xã Diễn Châu; công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đê Hữu sông Bùng và các công trình dưới đê tại xã Minh Châu.

Đây là các công trình thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống tiêu Vách Nam và sông Bùng. Tại 2 điểm thi công, đều đang gặp khó khăn do vướng mắc mặt bằng.

Kiểm tra tiến độ xây dựng đường và cầu trên tuyến đường xã Diễn Châu. Ảnh: Phú Hương



Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu UBND các xã Minh Châu và Diễn Châu tích cực quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và môi trường trong việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, sớm hoàn thành dự án, phát huy hiệu quả đầu tư.