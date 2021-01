Nghệ An tập trung phát hiện, xử lý lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy

Sáng 12/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì.

Điểm cầu tại UBND tỉnh. Ảnh: Đ.C

Xảy ra 262 vụ tai nạn giao thông

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, nhờ vậy tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Năm 2020 trên địa bàn Nghệ An xảy ra 262 vụ TNGT, làm chết 143 người, bị thương 186 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 32 vụ (12,2%), giảm 39 người chết (27,3%), giảm 24 người bị thương (12,9%).