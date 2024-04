Nghệ An tập trung tín dụng cho tăng trưởng kinh tế

(Baonghean.vn) - Theo Cục Thống kê Nghệ An, quý 1/2024, Nghệ An có 444 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký thành lập 6.176 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2023.