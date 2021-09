Nghệ An: Tập trung xử lý các vụ án phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự có đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện các ban, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài



Trong tháng 9, việc xử lý một số vụ việc phức tạp, kéo dài đã có bước chuyển biến tích cực. Ví như vụ việc sai phạm tại Công ty TNHH thương mại Minh Khang, UBND tỉnh chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các cấp, ngành liên quan thực hiện điều tra, xử lý: Thanh tra tỉnh đã có kết luận thanh tra, xác định rõ trách nhiệm đối với từng cá nhân, tập thể sai phạm. Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh giải quyết vụ việc dứt điểm.

Ngoài ra, hội nghị cũng yêu cầu các cấp, ngành giải quyết một số vụ án khác đã kéo dài nhiều năm như vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở huyện Quế Phong, một số vụ việc tranh chấp đất đai ở TP. Vinh, huyện Quỳ Hợp…

Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Bên cạnh đánh giá tình hình, hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục như việc các phần tử cực đoan tiếp tục lợi dụng tình hình dịch bệnh, lợi dụng việc xây dựng nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên để chống phá, xuyên tạc làm phức tạp tình hình.



Vì vậy, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần tăng cường làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm soát nghiêm ngặt các tuyến biên giới, cửa khẩu… Chủ trương nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch, các hoạt động xã hội đã trở lại bình thường nên thời gian tới cần chú ý không để phát sinh các tình huống chủ quan, lơ là, thiếu ý thức, trách nhiệm làm bùng phát dịch bệnh…

Đồng chí Chu Thế Huyền - Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo tiến độ thanh tra các vụ việc, vụ án phức tạp diễn ra trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoài Thu

Bên cạnh đó, thời tiết có thể có diễn biến phức tạp, mưa lũ gây ảnh hưởng một số địa phương trên địa bàn… nên các cấp, ngành cần phải hết sức quan tâm, có biện pháp phòng, chống hiệu quả.



Trước đó, đánh giá tình hình thực hiện công tác, đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết, các ngành trong khối đã chỉ đạo quyết liệt, chủ động trong mọi tình huống về phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời phong tỏa, cách ly, truy vết, lấy mẫu và điều trị bệnh nhân nên tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát.

Trong công tác phòng, chống tội phạm đã phát hiện, bắt giữ được nhiều vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm ma túy,...Công tác điều tra, truy tố, xét xử đơn thư được các ngành, các cấp quan tâm và thực hiện có hiệu quả.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10



Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông yêu cầu các lực lượng, cấp ngành cần hết sức chú ý công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để xử lý, kiểm soát tình hình, không để lây lan dịch bệnh. Theo đó, cần chủ động xây dựng phương án kịp thời kiểm tra, rà soát, thống kê người từ vùng dịch về để yêu cầu khai báo, cách ly y tế theo quy định.

Tăng cường nắm tình hình, phối hợp giữa các cơ quan chức năng và huyện, thành, thị để đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực, nhất là an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh thông tin.

Cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các cá nhân liên quan vụ việc vi phạm tại Công ty TNHH thương mại Minh Khanh. Ảnh tư liệu

Đẩy mạnh trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm công nghệ cao, buôn lậu, gian lận thương mại…Tập trung giải quyết các vụ việc được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại các kỳ giao ban hàng tháng.