Nghệ An: Tàu, xe 'nín thở' chờ khách Tết

Riêng đường sắt, năm nay có 10 đôi tàu tăng cường chạy từ Sài Gòn - Hà Nội và ngược lại. Ngoài ra, các điểm đến Vinh từ Sài Gòn và Hà Nội cũng được tăng cường 2-3 đôi tàu. Được biết, giá vé tàu Tết Tân Sửu 2021 được điều chỉnh giảm từ 10-20% so với tết năm 2020 tùy theo thời gian đi tàu.

Tuy nhiên, nếu như năm ngoái, trong vòng 1 tháng trước, trong và sau tết đã có 48.236 lượt khách về và 41.479 lượt khách đi từ Ga Vinh, trung bình 2.000 khách/ngày, nhưng năm nay lượng được dự báo sẽ giảm. Mặc dù đã mở bán đợt 1 từ ngày 1/10/2020 nhưng lượng vé tồn vẫn còn rất nhiều.

Theo ông Cao Ngọc Tuấn - Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Vinh thì năm nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên dự báo số lượng khách về và đi từ Ga Vinh sẽ giảm. Khách đi du lịch, thăm thân cũng giảm theo.

Do lo ngại dịch Covid-19 có thể bùng phát nên nhiều người tranh thủ về quê trước tết, tránh đi vào dịp cao điểm vừa không an toàn, vừa dễ gặp tình cảnh ùn tắc. Ảnh: Tiến Đông

Ông Nguyễn Viết Hùng - Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở GTVT Nghệ An cho biết, trong dịp tết năm ngoái ở cả 3 loại hình vận tải đường bộ, đường sắt và đường hàng không, có khoảng 200.000 lượt người đi và đến Nghệ An. Ngay từ thời điểm mồng 6 tháng Giêng năm Canh Tý, do bắt đầu giãn cách xã hội nên lượng khách đi từ Vinh (chủ yếu là học sinh, sinh viên), đã giảm đột ngột. Năm nay, nếu như tình hình dịch bệnh ổn định, dự kiến lượng khách đi và đến Nghệ An trong dịp tết sẽ tăng lên, nhưng chắc chắn sẽ không bằng những năm trước.

Dự kiến lượng khách đi và đến Nghệ An trong dịp Tết sẽ tăng lên nhưng không thể bằng những năm trước. Ảnh: Tiến Đông

Ông Hùng cũng cho biết, cuối tháng 12/2020, Ban Chỉ đạo vận tải khách Tết Tân Sửu 2021 của UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai phục vụ vận tải khách trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhằm đảm bảo việc đi lại an toàn, thuận lợi cho nhân dân. Đối với việc điều chỉnh giá vé, ngành vận tải hoàn toàn không khuyến khích tăng giá vé, đơn vị nào muốn tăng giá vé phải báo trước bằng văn bản cho cơ quan chức năng trước 5 ngày, nếu vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định.