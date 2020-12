Nghệ An tham dự chương trình giao lưu với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hà Nội

Chiều tối 9/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) tại Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức chương trình "Giao lưu giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và lãnh đạo các tỉnh, thành phố của Việt Nam".



Tham dự chương trình về phía Hàn Quốc có ông Kim Dong Bae - Tham tán Công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Yun Ok Hyun - trưởng đại diện KCCI và đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc. Về phía Việt Nam có đồng chí Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong nước. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Khánh Thục - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Ngoại vụ.

Đối tác FDI lớn nhất tại Việt Nam

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Huy Đông nhấn mạnh: Hàn Quốc là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, Việt Nam là đối tác hợp tác kinh tế hàng đầu trong Chính sách Hướng Nam mới, đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc tại khu vực ASEAN.



Hàn Quốc là đối tác FDI lớn nhất tại Việt Nam, đóng góp hơn 25% tổng giá trị xuất khẩu và từng bước xây dựng các chuỗi cung ứng chiến lược tại Việt Nam. Năm 2020, mặc dù chịu tác động của Covid-19 nhưng FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam đến tháng 11 là 3,7 tỷ USD, đứng thứ hai (sau Singapore đạt 8,07 tỷ USD).

Sau 28 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, mối quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp hơn bao giờ hết, trên tất cả các lĩnh vực.

Hàn Quốc đã trở thành đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Không chỉ phát triển ở tầm quốc gia mà mối quan hệ giữa các địa phương Việt Nam và Hàn Quốc cũng hết sức tốt đẹp.

Thúc đẩy thu hút đầu tư Nghệ An - Hàn Quốc

Là tỉnh nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ của Việt Nam, tỉnh Nghệ An cũng thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các địa phương Hàn Quốc như tỉnh Gyeonggi hay ở cấp huyện, thành phố Vinh hợp tác với thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Ngọc Hoa thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An tới các đại biểu, đặc biệt là các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại chương trình giao lưu. Ảnh: Trần Khánh Thục

Tỉnh Nghệ An luôn xác định Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu trong Chiến lược hội nhập quốc tế của tỉnh. Đây chính là một trong những nguồn ngoại lực quan trọng để giúp tỉnh Nghệ An phát triển mạnh mẽ hơn. Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Quan hệ hợp tác Nghệ An - Hàn Quốc những năm qua đã có bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nổi bật trong số đó là lĩnh vực FDI. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 28 dự án có vốn đầu tư FDI từ Hàn Quốc với tổng vốn cam kết đầu tư là 175,76 với đa dạng ngành nghề như may mặc, sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông, vui chơi giải trí...

Mặc dù quy mô còn nhỏ, và số dự án chưa nhiều nhưng hoạt động rất hiệu quả. Đặc biệt, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh diễn ra khá sôi động với nhiều hoạt động mang dấu ấn như đồng tổ chức chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc - Nghệ An 2020 và các chương trình xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc... đã mang lại nhiều thành quả tốt đẹp.

Hoạt động tại Nhà máy BSE Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Nam Cấm (Nghệ An). Ảnh: Nguyên Sơn

Chia sẻ về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cho biết, hiện nay có 4 nhà đầu tư nước ngoài đang xúc tiến đầu tư vào Nghệ An về lĩnh vực công nghệ với tổng kinh phí gần 1 tỷ USD.

Nghệ An ưu tiên, chú trọng thu hút các dự án có chất lượng, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, phát triển bền vững, có cam kết chuyển giao công nghệ và lao động có kỹ năng cao.