Nghệ An tham dự Hội nghị cấp cao 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan

Tham dự Hội nghị có đoàn đại biểu đến từ các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình (Việt Nam), Bôlykhămxay và Khăm Muộn (Lào), Nakhon Phanom, Noọng Khai và Bưng Càn (Thái Lan). Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Nội vụ.

Toàn cảnh Hội nghị cấp cao lần thứ 23 của 9 tỉnh 3 nước Việt Nam – Lào – Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12 tổ chức tại tỉnh Sakon Nakhon. Ảnh: Lệ Thủy

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Na-ta-wắt wi-ri-ya-na-pha-phon - Tỉnh trưởng tỉnh Sakon Nakhon rất vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu các tỉnh về tham dự Hội nghị và đánh giá cao sự hợp tác trên các lĩnh vực giữa 9 tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đề nghị đại biểu các tỉnh có những đề xuất cụ thể để tăng cường hiệu quả sự hợp tác trong thời gian tới.

Tại hội nghị, ông Ni-phon Ni-dôm - Chánh Văn phòng tỉnh Sakon Nakhon đã báo cáo chung kết quả hợp tác giữa 9 tỉnh trong việc triển khai thực hiện nội dung Biên bản Hội cấp cao lần thứ 22 được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 9/2019. Về cơ bản, các tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt các nội dung của Biên bản Hội nghị cấp cao lần thứ 22 trên các lĩnh vực: giáo dục, y tế, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học và chuyển giao công nghệ, giao lưu nghệ thuật và thể thao.

Đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lệ Thủy

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An Trần Khánh Thục chia sẻ một số kết quả hợp tác của tỉnh Nghệ An với các tỉnh thời gian qua. Tỉnh Nghệ An hiện có 16 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Thái Lan được cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng vốn đầu tư đăng ký 265,27 triệu USD, gồm: 06 dự án chế biến hải sản, chế biến thực phẩm và đồ uống; 02 dự án khai thác và chế biến khoáng sản; 04 dự án thương mại, dịch vụ, 01 dự án sản xuất giày dép và 03 dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Một số doanh nghiệp của Nghệ An có các hoạt động hợp tác kinh doanh tại Lào trên các lĩnh vực hợp tác gồm: khai thác khoáng sản, thủy điện, chế biến và kinh doanh gỗ, kinh doanh thép xây dựng, nhiên liệu, trồng và khai thác rừng, du lịch lữ hành, kinh doanh xe tải nhỏ, kinh doanh nông thủy sản, hàng tiêu dùng, thông tin và truyền thông ...

Tỉnh Nghệ An đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp du lịch các tỉnh: Khăm Muộn, Bôlykhămxay của Lào; Nọong Khai, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Bưng Càn của Thái Lan nhằm khai thác tuyến du lịch từ Nghệ An đi cửa khẩu Cầu Treo/Cha Lo đến các tỉnh trên và ngược lại theo tuyến đường 8 và đường 12.

Lễ ký Biên bản Hội nghị cấp cao lần thứ 23. Ảnh: Lệ Thủy

Tỉnh Nghệ An mong muốn nâng cao hiệu quả hợp tác của 9 tỉnh trong thời gian tới, tạo điều kiện tốt nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp hợp tác; đề nghị đoàn đại biểu tỉnh Bô Ly Khăm Xay báo cáo Ủy ban chính quyền tỉnh Bô Ly Khăm Xay kiến nghị Chính phủ Lào sớm công bố cửa khẩu Nậm On thành cửa khẩu chính, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh thuận lợi.

Cùng ngày, đoàn đại biểu của 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12 đã thông qua và ký kết Biên bản Hội nghị.

Các đại biểu đại diện 9 tỉnh, 3 nước chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lệ Thủy

Sự hợp tác giữa 9 tỉnh của 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12 thời gian qua đã góp phần nâng cao mối quan hệ hữu nghị giữa 3 nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh, của cả khu vực, đóng góp vào việc xây dựng một cộng đồng chung ASEAN hòa bình, thịnh vượng.