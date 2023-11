Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Nhật Bản 2023'

Tham dự, về phía Nhật Bản có ngài - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao và 42 tỉnh, thành phố.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp gồm: VSIP Nghệ An, WHA Nghệ An, Hoàng Thịnh Đạt.

 Các đại biểu tham dự cuộc gặp. Ảnh: Baoquocte

Hội nghị đã thu hút sự tham gia của gần 900 đại biểu doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản” diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. 50 năm qua, hai nước đã xây dựng quan hệ trải qua nhiều cột mốc đáng lưu ý như ban hành “Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam–Nhật Bản” (2009), nâng cấp lên quan hệ "Đối tác hợp tác chiến lược sâu rộng vì hoà bình và thịnh vượng ở châu Á" (2014), xác định là "Đối tác tin cậy, ổn định lâu dài" lẫn nhau (2022) và hiện đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Baoquocte

Hội nghị nhằm kết nối các địa phương trong cả nước với các đối tác Nhật Bản, tạo điều kiện và cơ hội cho các địa phương quảng bá tiềm năng, thế mạnh và thiết lập các mối quan hệ với các Cơ quan đại diện Nhật Bản, địa phương của Nhật Bản, các tổ chức, hiệp hội, các doanh nghiệp của Nhật Bản tại Việt Nam cũng như tại Nhật Bản, góp phần thiết thực hỗ trợ địa phương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó hợp tác về phát triển kinh tế là điểm nhấn. Nhiều địa phương ở Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành đối tác quan trọng của nhau.

Các đại biểu cắt băng khai mạc chương trình. Ảnh: Baoquocte

Đối với Nghệ An, Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu trong giai đoạn hiện nay và tầm nhìn 2030 – 2045.

Tỉnh Nghệ An và tỉnh Gifu, Nhật Bản đã thiết lập quan hệ hữu nghị vào tháng 11/2015.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản với tổng số vốn đăng ký là 189,33 triệu USD.

Các dự án đầu tư FDI của Nhật Bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua có những tác động tích cực đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đóng góp ngân sách Nhà nước, tạo việc làm cho lao động tại các địa phương, thúc đẩy xuất khẩu.

Đoàn đại biểu Nghệ An tham dự Hội nghị. Ảnh: Thanh Huyền

Tuy vậy, số vốn đăng ký của các dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vẫn còn khá khiêm tốn, thuộc một số lĩnh vực sản xuất gia công, may mặc, khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất linh kiện ô tô, chế biến hải sản; chưa có các dự án lớn mang tính động lực, dự án tạo giá trị gia tăng cao, tạo sự đột phá và có sức lan tỏa.

Tính đến nay, Nhật Bản đã tài trợ cho Nghệ An 44 chương trình, dự án, với tổng số hơn 5.000 tỷ đồng (tương đương 217,5 triệu USD), trong đó, có thể kể đến một số dự án tiêu biểu như: Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An... Quá trình đó, hợp tác nông nghiệp giữa tỉnh Nghệ An và JICA được xem là hình mẫu cho sự hợp tác của JICA với các địa phương của Việt Nam. Sự hỗ trợ của JICA cho tỉnh Nghệ An thông qua các dự án ODA đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thiện kết cấu hạ tầng ở Nghệ An.

Kim ngạch xuất khẩu từ Nghệ An sang Nhật Bản năm 2022 đạt 72 triệu USD và 6 tháng đầu năm 2023 đạt 53,53 triệu USD. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Hàng dệt, may; viên nén gỗ; hàng thủy sản; tôn thép các loại; giày dép các loại…

Kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản năm 2022 đạt 34,48 triệu USD và 6 tháng đầu năm 2023 đạt 39,9 triệu USD, mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: nguyên phụ liệu dệt may, da, giày, thép các loại, hàng thủy sản, nguyên phụ liệu sản xuất…

Năm 2022 và 6 tháng năm 2023, Nghệ An có 14.060 lao động đã xuất cảnh sang làm việc theo hợp đồng ở Nhật Bản thông qua các doanh nghiệp có chức năng đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.