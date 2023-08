Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Thái Lan 2023'

Phiên thảo luận bên lề Hội nghị. Ảnh: Thanh Huyền

Tham dự, về phía Thái Lan có ngài Nikorndej Balankura - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao và 14 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Trung bộ.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ và đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Huyền

Hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan” diễn ra nhân dịp kỷ niệm 10 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược giữa Việt Nam – Thái Lan.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó hợp tác về phát triển kinh tế là điểm nhấn. Nhiều địa phương ở Việt Nam và Thái Lan đã trở thành đối tác quan trọng của nhau.

Tại phiên thảo luận "Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC): Thúc đẩy hợp tác và hội nhập chuỗi cung ứng", thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã có tham luận với chủ đề: “Thúc đẩy hội nhập chuỗi cung ứng: Vai trò, ý nghĩa và biện pháp triển khai tại địa phương”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh: Thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh các hoạt động hội nhập quốc tế về kinh tế, trong đó hội nhập kết nối theo chuỗi giá trị. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2022 đạt 3,39 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2,19 tỷ USD, tăng 3,6% so với năm 2021, vượt 9,44% kế hoạch năm với sự tham gia của 360 doanh nghiệp xuất khẩu tới 133 quốc gia và vùng lãnh thổ (riêng với thị trường Thái Lan, 06 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất, nhập khẩu của Nghệ An đạt hơn 30 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ.

Một góc khu công nghiệp WHA tại Nghệ An do nhà đầu tư Thái Lan thực hiện. Ảnh tư liệu.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Bao bì các loại, hàng thủy sản, viên nén gỗ, hoa quả chế biến và nước hoa quả,… Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: sản phẩm từ giấy, vỏ lon đựng cá hộp, xăng dầu, hạt nhựa,…

Lãnh đạo, chính quyền và các sở, ngành, địa phương tỉnh Nghệ An luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp; tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, Hội chợ, Hội thảo, kết nối cung cầu… tiếp cận các chuỗi cung ứng toàn cầu để củng cố vị thế, đảm bảo sự phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận các chuỗi cung ứng toàn cầu để củng cố vị thế, đảm bảo sự phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả kinh doanh; hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai hợp tác trong khuôn khổ Hiệp hội của 9 tỉnh, 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cũng đề nghị Chính phủ hai nước tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Nghệ An kết nghĩa với các tỉnh của Thái Lan nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư hai bên; Thiết lập kênh thông tin thường xuyên để hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Thái Lan kết nối, tìm kiếm đối tác; Hỗ trợ kết nối để các doanh nghiệp của Thái Lan tiếp tục tiếp nhận, giới thiệu các sản phẩm của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là các mặt hàng nông - lâm - thủy sản, các sản phẩm OCOP tham gia vào các chuỗi giá trị của doanh nghiệp Thái Lan tại thị trường Việt Nam và thị trường Thái Lan.

Tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư Thái Lan vào Nghệ An, nhất là đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh, trong đó có khu công nghiệp WHA do nhà đầu tư Thái Lan thực hiện.