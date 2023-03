Nghệ An tham dự Hội nghị trù bị 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan

(Baonghean.vn) - Ngày 2/3, tại tỉnh Bôlykhămxay, nước CHDCND Lào đã diễn ra Hội nghị trù bị lần thứ 23 của 9 tỉnh 3 nước Việt Nam – Lào – Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12.

Tham dự Hội nghị có đoàn đại biểu đến từ các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình (Việt Nam), Bôlykhămxay và Khăm Muộn (Lào), Nakhon Phanom, Noọng Khai và Bưng Càn (Thái Lan). Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo các đơn vị: Du lịch, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải.

Hội nghị trù bị nhằm đánh giá tình hình và kết quả triển khai nội dung biên bản hội nghị cấp cao lần thứ 22 được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 9/2019, thảo luận các nội dung hợp tác trong thời gian tới và chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị cấp cao lần thứ 23.

Tại Hội nghị, các đoàn nghe báo cáo kết quả hợp tác giữa 9 tỉnh trong việc triển khai thực hiện nội dung Biên bản Hội nghị cấp cao lần thứ 22 được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 9/2019 trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thương mại đầu tư, khoa học công nghệ, nông nghiệp, giao thông vận tải, du lịch, văn hóa và thể thao.

Hiện có khoảng 90 doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An đang trực tiếp đầu tư, kinh doanh tại các tỉnh của Lào. Các lĩnh vực đầu tư và kinh doanh gồm: chế biến và kinh doanh gỗ, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, khai thác khoáng sản, thủy điện, trồng và khai thác rừng, du lịch lữ hành, kinh doanh nông, thủy sản, hàng tiêu dùng…

Có 16 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Thái Lan được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng vốn đầu tư đăng ký 265,27 triệu USD, bao gồm: 06 dự án chế biến hải sản, chế biến thực phẩm và đồ uống; 02 dự án khai thác và chế biến khoáng sản; 04 dự án thương mại, dịch vụ; 01 dự án sản xuất giày dép và 03 dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Tỉnh Nghệ An đã tạo mọi điều kiện thuận lợi theo kế hoạch của Chính phủ Lào – Việt Nam về dự án xây dựng đường cao tốc Thủ đô Viêng Chăn – Pặc Xăn (Bôlykhămxay) – Thanh Thủy (Nghệ An) – Thủ đô Hà Nội. Hiện Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã hoàn tất hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Tỉnh Nghệ An và tỉnh Bôlykhămxay đã thống nhất vị trí dự kiến điểm giao thông nối đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn trên biên giới hai bên khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) – Nậm On (Bôlykhămxay).

Nhằm đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới, các tỉnh kiến nghị cần tiếp tục thực hiện các nội dung hợp tác trên các lĩnh vực: Tăng cường hợp tác, giúp đỡ, bồi dưỡng, trao đổi về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; giao lưu về văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể thao; khuyến khích hợp tác về khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; khuyến khích phát triển du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, khảo sát và đầu tư trong khu vực 9 tỉnh 3 nước.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu của 9 tỉnh 3 nước Việt Nam – Lào – Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12 đã thông qua và ký kết Biên bản Hội nghị.

Sự hợp tác giữa 9 tỉnh của 3 nước Việt Nam – Lào – Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12 thời gian qua đã góp phần nâng cao mối quan hệ hữu nghị giữa 3 nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh, của cả khu vực, đóng góp vào việc xây dựng một cộng đồng chung ASEAN hòa bình, thịnh vượng.