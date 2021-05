Nghệ An tham gia bàn giải pháp tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid -19

Sáng 14/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến “Thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid -19” do đồng chí Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng sự tham gia của các sở, ngành liên quan, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Điểm cầu Nghệ An tham gia hội nghị trực tuyến Thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid -19. Ảnh: Thanh Phúc

NHÓM GIẢI PHÁP TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG "MÙA DỊCH"

Bước vào những tháng đầu quý 2/2021, dịch Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và lan rộng. Dịch bệnh bùng phát tác động sâu đến nền kinh tế nói chung và nông nghiệp nói riêng, nhất là lĩnh vực xuất khẩu nông sản.

Xuất khẩu chè của Nghệ An đang gặp khó do dịch Covid- 19. Ảnh: Thanh Phúc Trước tình hình đó, Bộ NN&PTNT chỉ đạo và phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp chủ động, sáng tạo, linh hoạt điều chỉnh sản xuất, phương thức kinh doanh để vừa thúc đẩy tiêu thụ nông sản, vừa đảm bảo phòng tránh dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương theo dõi, bám sát tình hình giá cả, lưu thông hàng hóa, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp, kế hoạch để vừa đẩy mạnh sản xuất đảm bảo nguồn cung hàng hóa trong nước, vừa thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu cả ở thị trường truyền thống và cả thị trường mới, nhiều tiềm năng. Đẩy mạnh tiêu thụ thị trường nội địa là một trong những giải pháp quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Ảnh: Thanh Phúc Tại hội nghị trực tuyến các địa phương, Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp họp bàn và triển khai các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu đối với nhóm các sản phẩm nông sản có tính thời vụ đang vào mùa thu hoạch như: vải, nhãn, thanh long, sầu riêng, dưa hấu… Từ đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong nước, định hướng kế hoạch triển khai trong năm 2021, đảm bảo cân đối cung cầu thị trường nông sản, thúc đẩy tiêu thụ cho các sản phẩm nông sản giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp, bà con nông dân trước tác động của dịch Covid-19.



Theo đó, có 4 nhóm giải pháp được đưa ra, gồm: Điều chỉnh sản xuất nông nghiệp, tăng cường chế biến, bảo quản, lưu thông để linh hoạt thích ứng với bối cảnh dịch bệnh; Hỗ trợ chính sách thuế, tín dụng cho khu vực sản xuất, chế biến, bảo quản và xuất khẩu nông sản; Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông quan, hạ tầng logistic. Đặc biệt là đẩy mạnh tiêu thụ trong nước.

4 NÔNG SẢN NGHỆ AN GẶP KHÓ

Dưa hấu Nghĩa Đàn đang vào vụ thu hoạch song bí đầu ra, giá giảm sâu khiến người trồng gặp khó khăn. Ảnh: Thanh Phúc

Năm 2021, Nghệ An xác định ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đóng góp vai trò trụ cột đối với phát triển kinh tế của tỉnh trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên việc tiêu thụ sản phẩm nông sản của Nghệ An chịu tác động mạnh.



Cụ thể: Các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh xuất khẩu chủ yếu vào các thị trường như: Trung Quốc; thị trường Trung Đông và một số thị trường Châu Âu, Lào đều gặp khó khăn, một số thị trường đóng cửa. Thị trường trong tỉnh sức tiêu thụ giảm, dẫn đến sản phẩm nông, lâm, thủy sản tiêu thụ chậm, giá rớt.



Theo thống kê Nghệ An có 4 sản phẩm bị tác động nhiều nhất đó là: Thịt lợn, lạc, chè và rau, củ, quả đang gặp khó về tiêu thụ, giá cả xuống thấp, nông dân thua lỗ.

Các đoàn thể ở các địa phương chung tay giải cứu bí xanh cho nông dân. Ảnh tư liệu

Theo đó, Nghệ An đề xuất với Bộ Nông nghiệp và PTNT tháo gỡ các khó khăn về rào cản kỹ thuật, chuyên gia giám sát cho các doanh nghiệp khi xuất khẩu vào thị trường các nước, đặc biệt là xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc;

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản Nghệ An được tham gia các hoạt động tiêu thụ nông sản;

Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ dân đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19.