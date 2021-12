Nghệ An tham gia 'hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương' khu vực phía Bắc

Chiều 17/12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kết nối du lịch với chủ đề “Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Việt – Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo ngành du lịch thủ đô và 11 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang ).

Đồng thời, thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, câu lạc bộ, các khu điểm du lịch và doanh nghiệp phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố và một số tỉnh có tiềm năng du lịch nhằm xây dựng chuỗi sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong điều kiện “bình thường mới”.

TX Cửa Lò hướng điểm đến an toàn cho khách du lịch năm 2022. Ảnh tư liệu: Trung Hà

Tại Hội nghị, ngành Du lịch Nghệ An đã tổ chức gian trưng bày và giới thiệu các sản phẩm du lịch, điểm đến và các mặt hàng đặc sản của địa phương. Gian trưng bày của Nghệ An đã thu hút được sự chú ý của đại diện các doanh nghiệp lữ hành và khách du lịch .

đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An bày tỏ mong muốn được mở rộng liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố ở khu vực phía Bắc. Ảnh: Trương Linh

Phát biểu ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An đã thông tin tới các đại biểu về tình hình phòng chống dịch Covid-19, khẳng định dịch bệnh ở Nghệ An cơ bản đã được kiểm soát, các địa phương đã chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, tạo điều kiện cho việc phục hồi và phát triển du lịch.

Ký kết hợp tác phát triển du lịch an toàn giữa thành phố Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Ảnh: Báo Lao động

Đồng thời, Nghệ An cũng đã xây dựng, triển khai kế hoạch khôi phục, phát triển các hoạt động du lịch trong điều kiện “bình thường mới” với từng bước đi, lộ trình cụ thể. Nghệ An hiện đã là điểm đến an toàn, sẵn sàng đón khách du lịch và mong muốn được mở rộng liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố để đẩy nhanh quá trình phục hồi, tiến tới phát triển các hoạt động du lịch.