Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội năm 2024

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - Vietnam International Travel Mart (VITM) là hội chợ quốc tế hàng đầu của Việt Nam và có tầm cỡ trong khu vực, được Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam (VISTA) tổ chức thường niên vào tháng 4. Hội chợ được chỉ đạo bởi Hiệp hội Du lịch Việt Nam và được bảo trợ bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lãnh đạo Bộ Văn hoá -Thể thao và Du lịch chụp ảnh với lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An. Ảnh: Vương Bằng

Tham dự hội chợ có các ông: Hồ An Phong- Thứ trưởng Bộ Văn hoá -Thể thao và Du lịch; Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Mạnh Lợi - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh, các phòng, ban chuyên môn, đại diện lãnh đạo hơn 10 đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh... Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội năm nay diễn ra từ ngày 11-14/4, nhiều dịch vụ du lịch, chương trình khuyến mại, thông tin về khách sạn, điểm đến du lịch, tour, tuyến du lịch của tỉnh Nghệ An được giới thiệu, gặp gỡ, thu hút nhiều đơn vị đối tác và du khách tham quan.

Du khách tham quan gian hàng của Nghệ An. Ảnh: Vương Bằng

Tham gia hội chợ, Nghệ An mong muốn tăng cường quảng bá, giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế hình ảnh điểm đến, tiềm năng và các sản phẩm, dịch vụ du lịch của tỉnh Nghệ An. Giới thiệu các sản phẩm du lịch mới; du lịch nghỉ dưỡng biển; du lịch văn hóa, lịch sử; các sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng ở miền Tây Nghệ An; đặc biệt, các sản phẩm du lịch mới gắn liền với văn hóa dân tộc Mông tại huyện Kỳ Sơn… để thu hút thị trường khách du lịch nội địa ở Hà Nội nói chung và các tỉnh phía Bắc nói riêng đến với Nghệ An trong thời gian tới.

Kết nối, tăng cường quảng bá du lịch liên kết giữa Nghệ An với các tỉnh, thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Đồng thời, đây còn là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch Nghệ An gặp gỡ, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, chào bán các sản phẩm lưu trú, các dịch vụ du lịch, tour du lịch; trưng bày giới thiệu các đặc sản Nghệ An và ký kết các hợp đồng, mở rộng thị trường thu hút du khách.

Du lịch đảo chè, Thanh Chương (Nghệ An). Ảnh: Tư liệu

Trung bình mỗi gian hàng du lịch của tỉnh mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách của các đối tác, du khách tới giao dịch và tìm hiểu thông tin. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến du lịch trọng tâm nhằm thu hút khách du lịch ở thị trường Hà Nội, các tỉnh phía Bắc về với Nghệ An trong mùa du lịch Hè tới. Năm nay, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng liên kết quảng bá điểm đến về xứ Nghệ với quy mô gian hàng lớn hơn nhằm tăng tính lan toả, tạo điểm nhấn và tính hiệu quả cao hơn trong hoạt động xúc tiến du lịch chung.

Nghệ An đã giới thiệu tại gian hàng với nhiều đơn vị dịch vụ du lịch, khách sạn điểm đến: hệ thống Khách sạn Mường Thanh ở Nghệ An; các điểm đến du lịch miền Tây: Phà Lài - Pù Mát, Hòn Nhạn, Hòn Mát..., Khách sạn Lan Châu, Lam Giang, Cửa Đông Luxury... các đơn vị trưng bày giới thiệu các đặc sản địa phương...