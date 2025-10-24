Thời sự Nghệ An tham gia hội nghị bàn giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội do Thủ tướng chủ trì Sáng 24/10, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp bất động sản về các giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Quang cảnh cuộc làm việc tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và trực tuyến đến 17 tỉnh, thành phố có nhu cầu lớn về nhà ở xã hội. Tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Cùng dự có đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Cần cải thiện khả năng tiếp cận

nhà ở xã hội của người dân

Phát triển nhà ở xã hội cho người dân được Đảng và Nhà nước xác định là quyết tâm chính trị, là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, thể hiện bản chất, truyền thống nhân văn tốt đẹp của chế độ ta.

Đây không chỉ là chính sách an sinh xã hội mà còn là động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần kích thích đầu tư, tiêu dùng, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội.

Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Ngay từ đầu năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 cho các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2025, cả nước đã hoàn thành 50.687 căn nhà ở xã hội trên tổng số 100.275 căn theo kế hoạch, đạt 50,5% chỉ tiêu. Dự kiến đến hết năm 2025, sẽ hoàn thành thêm 38.600 căn, nâng tổng số lên 89.007 căn, tương đương 89% kế hoạch năm.

Tính lũy kế, việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 đã đạt được kết quả tích cực. Đến nay, 696 dự án đang được triển khai trên cả nước với quy mô 637.048 căn, tương đương 60% mục tiêu đề ra.

Trong đó, có 165 dự án đã hoàn thành, cung cấp 116.342 căn; 151 dự án đang thi công, quy mô 132.616 căn và 380 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với 388.090 căn dự kiến triển khai trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Nghệ An, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có 40 dự án quy hoạch phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích hơn 107 ha. Khi hoàn thành, các dự án này sẽ cung cấp khoảng 35.000 căn hộ cho người dân. Giai đoạn 2021 - 2024, Nghệ An đã hoàn thành đầu tư xây dựng 1.675 căn. Năm 2025, Thủ tướng giao chỉ tiêu hoàn thành 1.420 căn nhà ở xã hội; tuy nhiên, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 2.548 căn.

Mặc dù công tác phát triển nhà ở xã hội trên cả nước đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, song để hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021- 2030, khối lượng công việc còn rất lớn và yêu cầu đặt ra vẫn hết sức nặng nề.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Chính phủ đã nghe ý kiến của các bộ, ngành và một số địa phương về tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển nhà ở xã hội.

Trọng tâm được thảo luận là các giải pháp đột phá về cơ chế, thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng, cùng với đó là các chính sách nhằm cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở xã hội của người dân.

Những nội dung này sẽ được tổng hợp, hoàn thiện và thể chế hóa trong Nghị quyết của Chính phủ về triển khai một số giải pháp đột phá phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025 - 2026, hướng tới mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ và hiệu quả hơn trong lĩnh vực này.

(Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục cập nhật)