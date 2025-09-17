Thời sự Nghệ An tham gia Hội nghị kết nối địa phương Việt Nam - Hàn Quốc Ngày 17/9, tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) diễn ra “Hội nghị kết nối địa phương Việt Nam - Hàn Quốc”. Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng các cơ quan, doanh nghiệp 2 nước tổ chức.

Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc; lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh; cùng Ủy ban Hợp tác kinh tế Hàn - Việt; các doanh nghiệp, hiệp hội kinh tế của Hàn Quốc.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tú

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Nghệ An tham dự Hội nghị. Ảnh: Phan Tú

“Hội nghị kết nối địa phương Việt Nam - Hàn Quốc” nằm trong khuôn khổ Chương trình quảng bá địa phương tại Hàn Quốc và Trung Quốc năm 2025 do Bộ Ngoại giao tổ chức, với trọng tâm tăng cường giao lưu, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và các đối tác Hàn Quốc, Trung Quốc trên các lĩnh vực như thương mại - đầu tư, nông nghiệp, khoa học, công nghệ, du lịch, văn hóa.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu tham dự Hội nghị. Tham gia cùng đoàn công tác có lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

Hội nghị kết nối địa phương Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt được nhiều tiến triển quan trọng, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Hàn Quốc khá sôi nổi. Tỉnh Nghệ An đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với một số địa phương Hàn Quốc như tỉnh Gyeonggi, thành phố Gwangju; thường xuyên thúc đẩy hợp tác với Đại sứ quán Hàn Quốc, các tổ chức KCCI, Kocham, Kostra, Koica tại Hà Nội, qua đó, các hoạt động giao lưu nhân dân, giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại và đầu tư ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Đại diện các đối tác Hàn Quốc tham gia hội nghị. Ảnh: Phan Tú

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Nghệ An có vị trí chiến lược ở khu vực Bắc Trung Bộ, hội tụ nhiều tiềm năng về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ và du lịch. Những năm qua, tỉnh đã thu hút được một số doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu và đầu tư, nhất là trong lĩnh vực dệt may, linh kiện điện tử, giáo dục và du lịch.

Về đầu tư FDI, Nghệ An thu hút được 23 dự án của doanh nghiệp Hàn Quốc, với tổng vốn đầu tư gần 190 triệu USD. Về hợp tác ODA và đào tạo nhân lực, Dự án Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Vinh (cũ) là biểu tượng hợp tác thành công, với tổng vốn hơn 13 triệu USD, đã đào tạo hàng nghìn lao động chất lượng cao, phục vụ doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

Đặc biệt, trong xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, từ năm 2021 đến nay, Nghệ An có 5.956 lao động xuất cảnh theo Chương trình đi làm việc tại Hàn Quốc theo hợp đồng lao động. Hiện nay, Nghệ An đang phối hợp KOICA chuẩn bị dự án mới hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm đến ông Vũ Hồ - Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Phan Tú

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu cam kết của Nghệ An trong việc tạo môi trường đầu tư an toàn, minh bạch, thuận lợi nhất để doanh nghiệp Hàn Quốc gắn bó lâu dài, phát triển bền vững. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Chính phủ, các cơ quan hữu quan và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Nghệ An trên nhiều lĩnh vực.

Các đại diện của Việt Nam tham gia hội nghị. Ảnh: Phan Tú

Hội nghị diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn. Đại diện các địa phương Việt Nam, trong đó có các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh… đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh; đồng thời, nêu bật nhu cầu hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và giao lưu nhân dân.

Tại Hội nghị cũng được nghe các phát biểu của đại diện Công ty Luật Bae, Kim& Lee, Ủy ban Hợp tác kinh tế Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm, định hướng hợp tác và trao đổi cơ hội đầu tư với phía Việt Nam.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An cùng các địa phương chụp ảnh lưu niệm với các đối tác Hàn Quốc. Ảnh: Phan Tú

Tỉnh Nghệ An tham gia hoạt động này có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc, cũng là dịp để Nghệ An trực tiếp quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh tới bạn bè quốc tế, qua đó, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.