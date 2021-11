Nghệ An tham gia Hội nghị trực tuyến tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toan giao thông

Hội nghị được tổ chức với sự tham gia của 25 điểm cầu trong cả nước, điểm cầu trung tâm được đặt tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Ngô Thị Minh – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Điểm cầu Nghệ An được đặt tại Trường THPT Thanh Chương 1 (Thanh Chương), với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban An toàn giao thông tỉnh; Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và giáo viên, học sinh Trường THPT Thanh Chương 1.

Các đại biểu và học sinh tại điểm cầu Nghệ An (Trường THPT Thanh Chương 1). Ảnh: Công Kiên Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã phổ biến, giảng dạy chuyên đề Văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông; chuyên đề Kỹ năng thoát hiểm khi gặp tai nạn giao thông đường bộ và sơ, cấp cứu khi xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, các em học sinh, sinh viên được hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, các thao tác an toàn trước khi điều khiển mô tô (kiểm tra xe, tư thế lái xe an toàn, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm, trang phục lái xe an toàn). Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã phổ biến, giảng dạy chuyên đề Văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Ảnh: Công Kiên Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên tham gia Hội nghị có dịp tìm hiểu về thực trạng tai nạn giao thông (TNGT) tại Việt Nam, trang bị kỹ năng phán đoán rủi ro khi tham gia giao thông, phân loại các trường hợp rủi ro và thực hành phán đoán rủi ro. Các em học sinh Trường THPT Thanh Chương 1 tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Công Kiên Học sinh Trường THPT Thanh Chương tham gia tìm hiểu kỹ năng xử lý tình huống tai nạn giao thông. Ảnh: Công Kiên

Tại điểm cầu Nghệ An, các em học sinh Trường THPT Thanh Chương 1 được hướng dẫn trực tiếp về kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn và tìm hiểu kiến thức liên quan đến an toàn giao thông đường bộ.