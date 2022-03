Nghệ An tham gia Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch 'Ba địa phương một điểm đến'

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An khẳng định ngành Du lịch 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã sẵn sàng để đón khách du lịch trở lại với phương châm an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Ảnh: Hoàng Đức Chung