Xã hội Nghệ An tham gia Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2024 Tối 27/6, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra khai mạc Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2024 với chủ đề “Đậm bản sắc – Bừng tinh hoa”.

Liên hoan diễn ra từ ngày 27/6 - 30/6/2024 với các hoạt động như giới thiệu ẩm thực, trưng bày và bán sản vật, đặc sản, sản phẩm OCOP của các địa phương; giới thiệu, tư vấn tour, tuyến, sản phẩm du lịch; giới thiệu, trưng bày, trình diễn, chế biến, chào bán các món ăn ngon, đặc sản, sản phẩm tiêu biểu của các địa phương trong và ngoài tỉnh; trình diễn không gian văn hóa của các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa và các địa phương hợp tác liên kết.

Chương trình nghệ thuật tại liên hoan. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2024 có quy mô trên 100 gian hàng đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và một số địa phương trong nước như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai…

Khách du lịch tham quan gian hàng của tỉnh Nghệ An tại Liên hoan. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Nghệ An tham gia Liên hoan với chủ đề “Trải nghiệm tinh hoa ẩm thực Nghệ An” nhằm quảng bá, giới thiệu các sản vật, ẩm thực nổi bật của địa phương (các món từ lươn, giò bê Nam Đàn, sản phẩm hải sản biển, đặc sản các huyện miền Tây…), các sản phẩm OCOP có chất lượng và giới thiệu trưng bày các ấn phẩm, vật phẩm, tờ rơi, tập gấp, chương trình tour du lịch và giới thiệu các áp phích, banner về các điểm của du lịch Nghệ An đến với người dân và du khách tham gia tại liên hoan.

Tham dự Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2024 là một trong những nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh triển khai về thực hiện kế hoạch hợp tác, liên kết trong lĩnh vực du lịch, văn hóa giữa Sở Du lịch Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025.

Tham gia liên hoan là cơ hội để các tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ ăn uống, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành phố trong nước nói chung và Nghệ An nói riêng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.