Nghệ An tham gia triển lãm 'Ảnh đẹp du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2024' nhân Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 18/5, tại thành phố Huế, Sở Du lịch Nghệ An phối hợp với Sở Du lịch Bình Định, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế tổ chức Triển lãm ảnh với chủ đề “Ảnh đẹp du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2024”.

Dịp này, Sở Du lịch Nghệ An và các tỉnh, thành phố trưng bày, giới thiệu hơn 300 bức ảnh về cảnh đẹp thiên nhiên, văn hóa lịch sử, hình ảnh con người Nghệ An và các tỉnh Bình Định, Thừa Thiên Huế.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày triển lãm "Ảnh đẹp du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2024". Ảnh: Đức Chung

Tham quan trưng bày tại triển lãm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp du lịch, lễ hội, làng nghề truyền thống nổi tiếng trở thành nguồn tài nguyên du lịch hấp dẫn của các địa phương nói chung và của Nghệ An nói riêng như: làng nghề bánh đa Đô Lương, làng nghề đan lát miền Tây Nghệ An, nghề nước mắm truyền thống Cửa Hội, nghề mây tre đan, nghề dệt thổ cẩm, đền Chung Sơn, đền thờ Vua Quang Trung, chùa Đại Tuệ, chùa Cổ Am, biển Cửa Lò, biển Quỳnh, đảo Chè Thanh Chương, Vườn quốc gia Pù Mát, Sông Giăng, Thác Kèm, Thác Sao Va, bản Thái cổ Mường Đán, đồi hoa Hướng Dương, vườn hồng Nam Đàn, vườn Mận Kỳ Sơn, Lễ hội Đua thuyền Cửa Lò, Lễ hội Đền Cờn, Lễ hội Cầu ngư...Và đặc biệt là hình ảnh mộ bà Hoàng Thị Loan, quê Nội, quê Ngoại - Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Nam Đàn.

Triển lãm ảnh là một trong những hoạt động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), nhằm giới thiệu đến người dân và du khách một bức tranh sinh động về hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch Nghệ An với các địa phương trong thời gian qua, cũng như hành trình không ngừng nỗ lực, đoàn kết, vượt khó, sáng tạo, năng động của đội ngũ những người làm du lịch.

Khách du lịch tham quan không gian trưng bày ảnh đẹp du lịch Nghệ An. Ảnh: Đức Chung

Tham gia triển lãm ảnh đẹp du lịch là dịp để Nghệ An giới thiệu tới người dân tại thành phố Huế nói riêng và du khách các địa phương cũng như nước ngoài đến Huế tham quan, những người kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực du lịch nhận diện về những đặc trưng, nét đẹp, giá trị truyền thống, sản phẩm mới, tiềm năng của ngành Du lịch Nghệ An và các địa phương Bắc Trung Bộ mở rộng; để từ đó cùng gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của ngành du lịch các địa phương nói chung và du lịch tỉnh Nghệ An nói riêng.

Triển lãm diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày 22/5/2024./.