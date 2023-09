Nghệ An tham gia xúc tiến giao thương, đầu tư tại New Zealand và Australia

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương và kế hoạch đối ngoại 2023 của tỉnh Nghệ An, từ ngày 6/9 đến ngày 14/9/2023, đoàn công tác Sở Công Thương Nghệ An tham gia Đoàn xúc tiến giao thương, đầu tư Việt Nam tại New Zealand và Australia.

Diễn đàn “Xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam - New Zealand”. Ảnh: CTV

Tham dự chương trình xúc tiến có các doanh nghiệp Nghệ An tham gia giới thiệu một số sản phẩm chế biến từ lươn, sen, nước mắm, lạc nhân và hàng mỹ nghệ.

Ông Hoàng Minh Tuấn - Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, Sở Công Thương cho biết: Đây là hoạt động giao thương, xúc tiến nhằm đẩy mạnh xuất nhập khẩu song phương thông qua việc tổ chức làm việc kết nối giữa doanh nghiệp xuất nhập khẩu tỉnh Nghệ An với các chuỗi cung ứng, doanh nghiệp Australia, New Zealand. Qua đó, giúp doanh nghiệp kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của tỉnh, nhất là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản.

Đoàn Sở Công Thương Nghệ An và các doanh nghiệp gặp gỡ với Thương vụ Việt Nam tại New Zealand. Ảnh: CTV

Tại đây, đoàn Nghệ An tham gia Diễn đàn Xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam - New Zealand do Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại, Thương vụ Việt Nam tại New Zealand) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, Hội đồng Kinh doanh ASEAN - New Zealand và Phòng Thương mại Auckland tổ chức; Diễn đàn Xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam- Australia do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Australia; tham gia gian hàng Hội chợ triển lãm Fine Food tổ chức tại Trung tâm Hội nghị triển Lãm ICC, Sydney.

Gian hàng Hội chợ triển lãm Fine Food tổ chức tại Trung tâm Hội nghị triển Lãm ICC, Sydney. Ảnh: CTV

Kể từ khi các Hiệp định thương mại tự do như: Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Nghệ An sang thị trường này tăng trưởng đáng kể.

Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu Nghệ An sang Australia đạt 5,66 triệu USD. 7 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu Nghệ An sang Australia đạt 11 triệu USD, các mặt hàng chủ yếu: xi măng (7.42 triệu USD), giày dép các loại (1.28 triệu USD), hoa quả chế biến và nước hoa quả (968 ngàn USD), đá ốp lát (570 ngàn USD), tôn thép các loại (348 ngàn USD), gạo...

Có hơn 19 doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Australia như Công ty CP Vissai Ninh Bình, Công ty TNHH Viet Glory, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, Công ty CP chế tác đá Nhật Huy…

Về hợp tác giữa Nghệ An và New Zealand còn hạn chế, kim ngạch xuất - nhập khẩu thấp.

Chuỗi sự kiện giúp doanh nghiệp có cơ hội kết nối, trao đổi, giao thương. Ảnh: CTV

Australia và New Zealand là nền kinh tế mở, cạnh tranh lành mạnh, nhu cầu của người dân địa phương với các sản phẩm của Việt Nam ngày càng lớn, đặc biệt là các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản.

Tham gia những hoạt động của Đoàn xúc tiến giao thương, đầu tư Việt Nam với New Zealand và Australia lần này, Nghệ An có thêm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư triển vọng với các doanh nghiệp New Zealand và Australia, góp phần vào sự phát triển năng động của các bên.