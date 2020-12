Nghệ An: Thăm, tặng quà các sinh viên Lào tại khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 2/12, đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Bộ CHQS tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà động viên các sinh viên Lào đang thực hiện cách ly tại Khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An.

Hoàng Anh