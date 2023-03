Nghệ An: Tháng 3/2023, chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,36%

(Baonghean.vn)- Theo Cục Thống kê Nghệ An, trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 1 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng 0,05% so với tháng trước (nhóm hàng hoá và dịch vụ khác).

Có 7 nhóm hàng giảm giá so với tháng trước, gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,77%; đồ uống và thuốc lá giảm 0,35%; May mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,29%; Nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng giảm 0,1%; Thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,1%; Giao thông giảm 0,28%; Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,14%.

Có 3 nhóm không tăng, không giảm so với tháng trước gồm: Thuốc và dịch vụ y tế; Bưu chính viễn thông và Giáo dục.

Nguyên nhân làm giảm CPI tháng 3 năm 2023 là do ảnh hưởng của giá xăng dầu và nhu cầu đi lại của người dân giảm sau Tết đã làm giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm và đồ uống thuốc lá; đồ dùng gia đình và giao thông giảm.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu và gas trong tháng điều chỉnh giảm theo thị trường thế giới, bình quân chung tháng 3/2023 giá xăng A95 giảm 36 đồng/lít, xăng E5 giảm 139 đồng/lít, dầu Diezen giảm 1.828 đồng/lít, dầu hoả giảm 1.677 đồng/lít, giá gas trong tháng giảm 16.000 đồng/bình.

Tháng 3, là tháng sau tết nhu cầu tiêu dùng của người dân có xu hướng giảm; ảnh hưởng của thị trường thế giới tác động đến giá nhiên liệu, xăng dầu, khí đốt giá xăng dầu được điều chỉnh 3 lần trong tháng (các ngày 01/3; 13/3; 21/3) và việc siết chặt xử lý vi phạm nồng độ cồn theo Kế hoạch 32/KH-CAT ngày 03/02/2023 của Công an tỉnh là những nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 năm 2023 giảm 0,36% so với tháng trước.

Bình quân quý I năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số giá tăng ở tất cả các nhóm hàng, cụ thể: Đồ uống và thuốc lá tăng 2,47%; Giao thông tăng 2%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,29%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,71%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,65%; May mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,62%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,48%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,25%; Giáo dục tăng 0,17%; Bưu chính viễn thông tăng 0,17%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,05%.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý I năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm trước do một số nguyên nhân sau: Giá gas nhiên liệu tăng mạnh trở lại do ảnh hưởng của thị trường thế giới; nhu cầu sử dụng điện trong các hộ dân tăng; giá nguyên liệu đầu vào sản xuất thép tăng như than, quặng sắt, cuộn cán nóng… đã tác động lớn tới giá thép tăng.

Chỉ số giá vàng tháng 3/2023 giảm 0,55% so với tháng trước, giảm 2,44% so với cùng kỳ. Bình quân quý I năm 2023 tăng 0,19% so với cùng kỳ. Giá vàng trong nước biến động cùng chiều theo giá vàng thế giới.

Chỉ số đô la Mỹ tăng 0,05% so với tháng trước, giảm 3,02% so với cùng kỳ. Bình quân quý I năm 2023 giảm 2,65% so với cùng kỳ.