Nghệ An: Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân đầu tư công

Quyết liệt trong giải ngân



Tác động của dịch Covid -19 khiến hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch, xuất, nhập khẩu và nhiều ngành nghề khác bị ảnh hưởng nặng nề. Trong bối cảnh đó, tích cực thi công các công trình dự án, giải ngân vốn đầu tư công là giải pháp góp phần kích thích tổng cầu, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động.



Nghệ An đang triển khai nhiều công trình xây dựng như đường cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An), qua địa bàn thị xã Hoàng Mai, các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò; đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền tại huyện Kỳ Sơn; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A (Km301+500 - Km333+200), Cảng nước sâu Nghi Thiết…

Bên cạnh đó, các địa phương cũng triển khai nhiều công trình, dự án theo kế hoạch. Việc đẩy mạnh đầu tư công góp phần tạo thêm việc làm, thêm công trình, chuyển dịch nghề nghiệp…

Tập trung thi công đường ven biển đoạn qua huyện Nghi Lộc. Ảnh: Trân Châu

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 30/9/2021, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân hơn 1.920 tỷ đồng, đạt 61,25% kế hoạch đã giao chi tiết trước khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. So với báo cáo giải ngân đến ngày 20/9/2021, giải ngân phần ngân sách tỉnh quản lý đến ngày 30/9/2021, tăng thêm gần 278,2 tỷ, tỷ lệ giải ngân tăng 8,87%. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương tăng hơn 93,7 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân tăng 6,44%; giải ngân vốn ngân sách Trung ương tăng hơn 184,4 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân tăng 10,97%.



Cũng theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao (trên 90%) như: Thanh Chương (95,25%), Tân Kỳ (92,9%), Tương Dương (91,78%), Con Cuông (90,01%), Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An (100%), Trường ĐH Kinh tế Nghệ An (98,1%), Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên (96,73%), Trường THPT Nam Đàn 2 (90,51%).Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 60% như: TP. Vinh (86,84%), Nam Đàn (86,12%), Diễn Châu (85,56%), Kỳ Sơn (84,87%), Nghĩa Đàn (82,84%), Quỳ Châu (81,24%), Anh Sơn (80,86%), TX. Thái Hòa (76,77%), Quế Phong (71,34%), Yên Thành (70,92%), Quỳnh Lưu (70,5%), TX. Hoàng Mai (67,29%), Hưng Nguyên (64,9%), TX. Cửa Lò (61,82%), Nghi Lộc (61,71%), Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An (77,66%), Ban Quản lý KKT Đông Nam (73,54%), Sở Văn hóa và Thể thao (65,86%), BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An (65,31%)…