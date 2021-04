Nghệ An thay đổi phương thức thu phí dịch vụ vệ sinh môi trường

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An thông tin, theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ, từ ngày 1/7/2022, sẽ chính thức bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử đối với các đơn vị, doanh nghiệp. Vì vậy, Công ty sẽ sử dụng phần mềm Citywork.vn trên thiết bị di động, cập nhật dữ liệu khách hàng kết nối máy in nhiệt in phiếu thu cho khách hàng để tiến tới sử dụng hóa đơn điện tử.

Cán bộ Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An giao phiếu thu cho người dân trên địa bàn phường Hà Huy Tập. Ảnh: PV Cách làm này sẽ giải quyết được các vấn đề lưu trữ dữ liệu như: cập nhật, điều chỉnh, phát sinh dữ liệu quản lý thông tin khách hàng chi tiết đầy đủ (tên, địa chỉ, số hộ, số khẩu, khối lượng rác…) trên hệ thống được đảm bảo hoạt động 24/24; tiết kiệm chi phí chứng từ, lưu trữ dễ dàng… Việc thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên thiết bị di động, kết nối máy in nhiệt cầm tay để in trực tiếp phiếu thu cho khách hàng, nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên môn, hiện đại. Đồng thời, trên phiếu thu từ máy in nhiệt có mã QR-Code, giúp cho khách hàng có thể quét để theo dõi lịch sử đóng tiền vệ sinh môi trường trong năm. Phiếu thu có mã QR-Code, giúp cho khách hàng có thể quét để theo dõi lịch sử đóng tiền vệ sinh môi trường trong năm. Ảnh: PV Việc sử dụng phần mềm Citywork.vn vào công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường đã có rất nhiều đơn vị, công ty vệ sinh môi trường của nhiều tỉnh, thành trên địa bàn toàn quốc thực hiện. Như Công ty môi trường tỉnh Hà Tĩnh, Công ty môi trường thành phố Hải Phòng, Công ty môi trường tỉnh Hải Dương… Hình thức thu mới được người dân phường Hà Huy Tập đánh giá cao. Ảnh: PV Từ đầu năm 2021 đến nay, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã áp dụng đưa vào sử dụng phần mềm và phiếu thu in nhiệt vào triển khai công tác lập bộ và thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường, triển khai thu giá dịch vụ, sử dụng phiếu thu qua máy in nhiệt trên địa bàn phường Quang Trung, Hà Huy Tập. Bước đầu cho thấy việc thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo phương thức mới rất hiệu quả, nhanh gọn, thuận lợi, và được người dân đánh giá cao.