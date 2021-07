Nghệ An: Thêm 1 ô tô bốc cháy khi đang lưu thông trên đường

Theo lực lượng chức năng khuyến cáo, các chủ phương tiện, lái xe cần chú ý các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC cho xe. Đặc biệt lưu ý, dưới thời tiết nắng nóng, nhiệt độ mặt đường có thể lên tới 50 - 60 độ C, do đó tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rất cao, đặc biệt là đối với các xe chạy đường dài.

Bởi vậy, phải thường xuyên bảo dưỡng hệ thống làm mát, thay thế dầu nhờn, cho xe nghỉ ngơi sau từng quãng đường, trang bị các bình chữa cháy xách tay (nên trang bị bình chữa cháy bằng khí CO2)…