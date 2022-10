Nghệ An: Thêm 186 công an xã, phường đủ điều kiện đăng ký xe máy

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1/10/2022, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện cho 186 đơn vị công an cấp xã. Quy trình này giúp người dân tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại khi đăng ký sở hữu phương tiện.

Nhanh chóng, thuận tiện cho người dân

Trước đây, nếu muốn đăng ký xe máy, người dân tại địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong phải đưa xe ra trụ sở công an huyện, với các bản vùng sâu, vùng xa như Nậm Tột, Huồi Mới… việc hoàn thiện thủ tục đăng ký xe hết sức vất vả. Hiện nay, khi công an xã đã được phân cấp, phân quyền đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, người dân trên địa bàn đã tiết kiệm được đáng kể thời gian, công sức và chi phí đi lại.

Cầm trên tay biển số xe máy mang BKS 37F1 - 245.xx vừa mới được cấp, anh Và Ý Xánh, trú tại bản Nậm Tột phấn khởi, cho biết: Trước đây, tôi phải đi trên 30km đến Công an huyện mới làm được thủ tục đăng ký xe, có khi mang thiếu giấy tờ lại phải đi về... Bây giờ, đến làm thủ tục tại Công an xã, quãng đường đi rút ngắn được một nửa, chưa kể mọi thủ tục đều được hướng dẫn tận tình, chu đáo và giải quyết nhanh chóng, kịp thời, tôi chỉ mất 15 phút là đã thực hiện xong các bước để đăng ký xe và lấy biển số. Sự thay đổi lớn này không chỉ giúp tôi tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại mà còn thuận tiện trong việc hoàn thành các thủ tục đăng ký xe.

Theo Đại úy Nguyễn Hồng Quân, Trưởng Công an xã Tri Lễ: Tính từ thời điểm 21/5/2022 đến nay, Công an xã Tri Lễ đã cấp đăng ký mới cho 117 xe; đăng ký sang tên, đổi chủ 8 xe; cấp đổi, cấp lại 6 xe.

Tương tự, tại địa bàn xã Long Thành, huyện Yên Thành, anh Lê Văn Thành trú tại xóm Rú Đất vừa mua chiếc xe máy điện cho con đi học và đã lên trụ sở công an xã đăng ký biển số xe. Anh Thành cho biết: So với quãng đường từ nhà lên Công an huyện là gần 7km thì giờ chỉ cần lên xã chưa đến 1km và chỉ mất hơn 10 phút là xong thủ tục, anh đã bấm được biển số 37MĐ3- 697.xx. “Việc phân cấp cho lực lượng công an xã thực hiện các thủ tục đăng ký xe là chủ trương rất đúng, tạo điều kiện thuận tiện, giúp người dân đỡ tốn kém về chi phí và thời gian so với trước đây rất nhiều”- anh Thành cho biết.

Trung tá Nguyễn Trọng Đạt, trưởng Công an xã Long Thành (Yên Thành) cho hay: So với ngày đầu, đến nay quy trình đăng ký xe cho nhân dân được thực hiện thông suốt, nhanh chóng, nhất là hiện nay khi phần lớn người dân đã biết nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công... Tính đến nay, Công an xã Long Thành đã cấp đăng ký mới cho 83 xe; cấp lại 3 xe.

Tiếp tục triển khai tại 186 xã

Những tiện lợi kể trên là kết quả thực hiện chủ trương lớn của Bộ Công an. Cụ thể là theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an quy định về trình tự thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân và Thông tư số 16/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an quy định một số mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông, bắt đầu từ ngày 21/5/2022, Công an cấp huyện được tổ chức đăng ký xe ô tô và Công an xã, phường, thị trấn được đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức. Thẩm quyền này trước đây là của công an cấp tỉnh và cấp huyện.

Có thể thấy, riêng với tỉnh Nghệ An địa bàn rộng, có 21 đơn vị cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 3 thị xã và 17 huyện với trên 400 đơn vị hành chính cấp xã thì đây là điều kiện thuận lợi rất nhiều cho người dân, khi chỉ cần đến trụ sở công an xã để tiến hành thủ tục đăng ký xe máy.

Đại tá Phan Đức Châu - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: Chủ trương phân cấp công tác đăng ký xe ô tô cho Công an cấp huyện và công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy cho Công an cấp xã là chủ trương lớn của Bộ Công an về cải cách thủ tục hành chính. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc đi lại, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính công, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong các lĩnh vực công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; tạo chuyển biến tích cực trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe cho người dân bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi.

Theo đó, từ ngày 21/5/2022, đã có 122 đơn vị công an xã, phường được thực hiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức. Từ ngày 1/10/2022 tiếp tục triển khai cho 186 công an cấp xã thuộc 19 huyện, thị xã. Đây là những xã, phường có số lượng đăng ký xe mô tô trên 150 xe/1 năm, đủ điều kiện theo danh sách rà soát của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an.

Danh sách 186 xã, phường đủ điều kiện đăng ký xe mô tô từ 1/10/2022: - Huyện Anh Sơn, gồm các xã Tào Sơn, Cao Sơn, Cẩm Sơn, Hội Sơn, Đỉnh Sơn, Lạng Sơn, Long Sơn. - Huyện Con Cuông, gồm các xã: Đôn Phục, Châu Khê, Lạng Khê, Yên Khê, Thạch Ngàn, Mậu Đức. - Huyện Diễn Châu, gồm các xã: Diễn Đồng, Diễn Hoa, Diễn Hùng, Diễn Tháp, Diễn Xuân, Diễn An, Diễn Lợi, Diễn Lộc, Diễn Nguyên, Diễn Liên, Diễn Mỹ, Diễn Thái, Diễn Cát, Diễn Hạnh, Diễn Tân, Diễn Hoàng, Diễn Vạn. - Huyện Đô Lương, gồm các xã: Đặng Sơn, Nam Sơn, Lam Sơn, Trung Sơn, Quang Sơn, Thái Sơn, Hòa Sơn, Xuân Sơn, Lạc Sơn, Thượng Sơn, Văn Sơn, Tân Sơn, Hiến Sơn, Nhân Sơn, Yên Sơn, Giang Sơn Đông, Đà Sơn, Lưu Sơn, Thịnh Sơn, Minh Sơn, Mỹ Sơn, Thuận Sơn, Đông Sơn, Tràng Sơn. - Huyện Hưng Nguyên, gồm các xã: Hưng Thịnh, Hưng Nghĩa, Hưng Yên Bắc, Hưng Lĩnh, Châu Nhân, Xuân Lam, Long Xá, Hưng Yên Nam, Hưng Đạo. - Huyện Nam Đàn, gồm các xã: Nam Nghĩa, Nam Xuân, Nam Cát, Xuân Hòa, Nam Giang, Nam Lĩnh, Nam Anh, Xuân Lâm. - Huyện Nghi Lộc, gồm các xã: Nghi Công Bắc, Nghi Hưng, Khánh Hợp, Nghi Đồng, Nghi Thịnh, Nghi Thiết, Nghi Công Nam, Nghi Quang, Nghi Hoa, Nghi Long, Nghi Phương, Nghi Trường. - Huyện Nghĩa Đàn, gồm các xã: Nghĩa Lợi, Nghĩa Đức, Nghĩa Hưng, Nghĩa Trung, Nghĩa Yên, Nghĩa An, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai. - Huyện Quế Phong, gồm các xã: Châu Thôn, Châu Kim, Quang Phong, Cắm Muộn. - Quỳ Châu, gồm các xã: Châu Tiến, Châu Bính, Châu Phong. - Huyện Quỳ Hợp, gồm các xã: Hạ Sơn, Châu Thành, Châu Lộc, Yên Sơn. - Huyện Quỳnh Lưu, gồm các xã: Quỳnh Bá, Quỳnh Đôi, Quỳnh Thuận, Quỳnh Hoa, Quỳnh Yên, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Diễn, Quỳnh Long, Quỳnh Tam, Tân Sơn, Quỳnh Hồng. - Huyện Tân Kỳ, gồm các xã: Tân An, Phú Sơn, Tân Phú, Tân Hợp, Tân Xuân, Hương Sơn, Tiên Kỳ, Nghĩa Hành, Nghĩa Bình, Nghĩa Thái, Nghĩa Dũng, Kỳ Tân, Kỳ Sơn. - Huyện Thanh Chương, gồm các xã: Xuân Tường, Thanh Đồng, Thanh Hà, Thanh Dương, Phong Thịnh, Thanh Sơn, Thanh Ngọc, Thanh Khê, Thanh Lĩnh, Thanh Yên, Thanh Lâm, Ngọc Lâm, Thanh Đức, Thanh An, Hạnh Lâm, Thanh Thủy, Thanh Hương, Cát Văn, Thanh Tiên, Ngọc Sơn, Thanh Lương, Thanh Mai, Thanh Thịnh. - Huyện Tương Dương, gồm các xã: Yên Na, Yên Hòa, Nga My, Tam Đình, Tam Thái, Xá Lượng, Tam Quang. - Huyện Yên Thành, gồm các xã: Lý Thành, Hậu Thành, Minh Thành, Bắc Thành, Thịnh Thành, Hùng Thành, Trung Thành, Tăng Thành, Tây Thành, Hồng Thành, Nam Thành, Hợp Thành, Phú Thành, Quang Thành, Sơn Thành, Mỹ Thành, Tiến Thành, Liên Thành, Vĩnh Thành, Mã Thành, Khánh Thành. - Thị xã Cửa Lò, gồm các phường: Nghi Thu, Thu Thủy, Nghi Hòa. - Thị xã Hoàng Mai, gồm phường Quỳnh Dị, xã Quỳnh Liên. - Thị xã Thái Hòa, gồm các xã: Nghĩa Mỹ, Đông Hiếu, Tây Hiếu và phường Long Sơn.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phân cấp đăng ký xe mô tô cho Công an cấp xã (đợt 2), trước thời điểm ngày 1/10, Giám đốc Công an tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung. Theo đó, yêu cầu công an các huyện, thành, thị khẩn trương kiểm tra, rà soát để trang bị, bố trí đầy đủ, địa điểm, cơ sở vật chất, các trang thiết bị máy tính, máy in, đường truyền và cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác đăng ký xe cho công an cấp xã.

Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp các phòng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành, thị cài đặt, triển khai các phần mềm đăng ký xe cho công an cấp xã trên hạ tầng mạng của Bộ Công an để bảo đảm việc triển khai thực hiện của công an cấp xã; cử cán bộ trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn đối với những địa phương gặp khó khăn trong quá trình triển khai phân cấp đăng ký xe đến công an cấp xã…