Nghệ An: Thêm 4 người trong diện cách ly âm tính với Corona

Chiều 4/2, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa gửi kết quả xét nghiệm của 4/7 mẫu bệnh phẩm của trung tâm gửi ra. Theo đó, 3 bệnh nhân ở xã Nghĩa Thuận (thị xã Thái Hòa) và 1 bệnh nhân ở huyện Diễn Châu được xác định âm tính với nCoV-2019, chỉ mắc cảm cúm thông thường. 2 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân ở xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Đàn) và bệnh nhân ở huyện Quỳnh Lưu chưa có kết quả xét nghiệm.



Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Sở Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc. Ảnh: Tiến Hùng

Như Báo Nghệ An đã đưa tin: Ngày 2/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm cho 6 trường hợp nghi mắc bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và gửi ra xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

6 bệnh nhân này có 1 người ở huyện Diễn Châu, 1 người ở huyện Quỳnh Lưu nhập viện và được cách ly, theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; có 3 bệnh nhân ở xã Nghĩa Thuận (thị xã Thái Hòa) và 1 bệnh nhân ở xã Nghĩa Thịnh (huyện Nghĩa Đàn) nhập viện và được cách ly, theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc.

Khu cách ly của Bệnh viện HNĐK tỉnh mới thu nhận thêm 1 trường hợp nghi nhiễm trong sáng nay. Ảnh: Thành Cường Trong buổi sáng 4/2, có thêm 1 trường hợp nghi mắc bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona vừa được đưa vào cách ly, theo dõi, điều trị ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đó là anh H.S.T, 26 tuổi, ở xã Quỳnh Thanh (Quỳnh Lưu). Anh H.S.T từ Quảng Đông (Trung Quốc) về Việt Nam vào ngày 21/1. Anh H.S.T nhập viện vào sáng 4/2 với các triệu chứng sốt, ho, rét run.