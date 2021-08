Nghệ An thiết lập đường dây nóng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19

Đây là thông tin được đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cho biết tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Nghệ An để nghe và cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, được tổ chức vào chiều 10/8

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh đồng chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch và quyết định thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.



Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An đã có công văn hướng dẫn triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; hướng dẫn trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid -19; ban hành thông báo phân công nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn của Sở thực hiện việc tiếp nhận, soát xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các nhóm đối tượng kịp thời; ban hành văn bản gửi các Sở, ngành, các huyện, thành phố, thị xã đề nghị cử cán bộ đầu mối, đôn đốc phối hợp triển khai thực hiện.

Các sở, ngành đã bám sát, cụ thể hóa văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 68, Quyết định số 23.

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ - TB và XH phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Tại cuộc làm việc, đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ - TB và XH cho biết: Sở đã mở chuyên mục triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-TTg trên Website của Sở; lập đường dây nóng (SĐT: 02383.830.159) để tiếp nhận các ý kiến phản hồi và giải đáp vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.



Hiện nay, tại Nghệ An đã có 7/12 chính sách hỗ trợ đã được thực hiện. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2830/QĐ- UBND, ngày 08/8/2021 hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt 1). Sở LĐ - TB và XH đang phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ (đợt 2). Tổng số đối tượng đề nghị hỗ trợ (đợt 1 và 2) 143 người, kinh phí hỗ trợ là 414 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ- bệnh nghề nghiệp cho 6.966 doanh nghiệp với 148.518 lao động, kinh phí hỗ trợ 7.045 triệu đồng; hỗ trợ 06 doanh nghiệp tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 536 người lao động với kinh phí hỗ trợ 5.564 triệu đồng.

Ngân hàng chính sách xã hội đã hoàn tất thủ tục giải ngân cho vay 6 doanh nghiệp, tổng số tiền được phê duyệt và giải ngân cho vay trên 1.131 triệu đồng/482 lượt lao động được hỗ trợ. Trong đó có 2 doanh nghiệp vay vốn trên 870 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 370 lượt người lao động (181 người lao động được thụ hưởng); Có 4 doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vay vốn gần 261 triệu đồng để trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh cho 112 lượt người lao động.