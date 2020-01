Nghệ An: Thịt lợn giảm giá, sức mua kém

Thịt lợn ế ẩm một phần do giá vẫn còn cao, phần nữa do người tiêu dùng chuyển sang lựa chọn các thực phẩm thay thế. Hiện do chênh lệch giá giữa thịt lợn và các loại bò, gà, me không cao nên nhiều người chuyển sang sử dụng các loại thịt khác để chế biến món ăn Tết. Ảnh: Thanh Phúc