Nghệ An: Thịt trâu, bò ế ẩm dù bệnh viêm da nổi cục không lây sang người

Đoàn liên ngành thành phố Vinh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An vừa tiến hành kiểm tra các điểm kinh doanh sản phẩm động vật buôn bán trên vỉa hè và tại các chợ ở TP. Vinh. Tại đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Phúc (TP. Vinh), đoàn đã kiểm tra một số cơ sở buôn bán thịt me thui Nam Nghĩa, thịt trâu, bò. Quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện và lập biên bản 2 cơ sở buôn bán sản phẩm động vật không phép, không có dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm với khối lượng trên 80 kg.

Tại chợ Quán Lau, phường Trường Thi, đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản xử phạt hành chính, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở chủ các cơ sở chấp hành đúng quy định về kinh doanh, buôn bán, vận chuyển sản phẩm động vật trên thị trường, không được kinh doanh buôn bán sản phẩm động vật bị bệnh, nhất là trong thời điểm dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò bùng phát mạnh như hiện nay.