Nghệ An: Thời tiết nồm ẩm, thị trường máy sấy, máy hút ẩm sôi động

(Baonghean.vn) - Liên tục 10 ngày nay, Nghệ An đối mặt với thời tiết nồm ẩm kéo dài, khiến quần áo lâu khô, nhà cửa “đổ mồ hôi” và luôn ở trạng thái ẩm ướt. Để đối phó với tình trạng này, người dân tìm mua máy hút ẩm, máy sấy khiến thị trường mặt hàng này trở nên sôi động.

Gia đình có con nhỏ và người già, nhà ốp gạch và nền lát đá nên những ngày nồm ẩm, sàn nhà anh Lê Duy Tường (phường Hưng Dũng, TP.Vinh) ướt sũng. Những vật dụng trong nhà như tủ lạnh, tủ đông, tủ kính cũng “đổ mồ hôi” khiến nhà trơn trượt, đi lại không an toàn, do đó anh Tường quyết định sắm máy hút ẩm.

Anh Lê Duy Tường cho biết: “Dùng quạt, thường xuyên lau nhà nhưng vẫn không ăn thua. Sau khi tìm hiểu thì tôi quyết định đầu tư máy hút ẩm để ứng phó với thời tiết này, một cái công suất nhỏ dùng ở phòng ngủ và một cái công suất lớn dùng ở phòng khách”.

Theo ghi nhận, những ngày qua, lượng người đến các siêu thị điện máy tìm mua máy hút ẩm, máy sấy quần áo tăng cao so với trước. Chị Nguyễn Thị Yến, nhân viên siêu thị điện máy trên đường Lê Hồng Phong (TP.Vinh) cho biết: “Trước đây, siêu thị chúng tôi chỉ bán các loại máy lọc không khí tích hợp chức năng hút ẩm. Tuy nhiên, đầu tháng 2 tới nay, do thời tiết nồm ẩm, khách tìm mua máy chuyên hút ẩm khá nhiều nên siêu thị đã nhập về lượng hàng lớn để phục vụ nhu cầu của khách.

Tuỳ theo hãng và dung tích khác nhau, máy hút ẩm có giá dao động từ 4-12 triệu đồng. Trong 5 ngày qua, siêu thị chúng tôi đã bán ra thị trường 50 máy hút ẩm các loại, chủ yếu là dòng máy của Trung Quốc công nghệ Nhật Bản với mức giá bình dân, được nhiều người lựa chọn”.

Ngoài máy hút ẩm có công suất, dung tích nhỏ cho hộ gia đình thì các loại máy hút ẩm công nghiệp công suất lớn cũng rất “đắt khách” khi nhu cầu tăng cao.

Anh Lê Quang Vinh, chủ cửa hàng điện máy, điện lạnh ở đường Quang Trung (TP.Vinh) cho biết: “Các quán cà phê, khách sạn và đặc biệt là các trường mầm non đặt mua thiết bị hút ẩm công nghiệp khá nhiều. Mặt hàng này chúng tôi chỉ cung ứng theo đơn đặt hàng của khách. Bởi chưa năm nào thời tiết ở Nghệ An lại rơi vào tình cảnh nồm ẩm kéo dài như năm nay, do đó, chúng tôi không dám lấy hàng về sẵn”.

Máy sấy quần áo cũng rất chạy hàng khi vào thời tiết này áo quần khó khô, hay ẩm mốc. Các dòng máy sấy quần áo có mức giá đa dạng từ 700.000 đồng đến 2 triệu đồng; các dòng máy sấy chuyên nghiệp hơn có giá dao động 9-20 triệu đồng với công suất 8-12 kg quần áo cũng được nhiều người tìm mua.

Không chỉ ở các siêu thị, các cửa hàng điện máy mà trên các sàn thương mại điện tử, các trang Fanpage cũng rao bán rầm rộ các loại tủ sấy quần áo với mức giá khá rẻ, chỉ khoảng 500.000 - 1 triệu đồng/sản phẩm.

“Tủ sấy quần áo rất cần thiết trong thời tiết nồm ẩm hiện nay. Tôi mua chiếc tủ sấy 1,2 triệu đồng, sấy được 7-8kg quần áo trong thời gian 1,5 tiếng. Dù khá tốn điện, số lượng sấy mỗi mẻ ít nhưng áo quần khô, không còn mùi ẩm mốc và giá rẻ nếu so sánh với dịch vụ giặt là nên tôi thấy khá hợp lý”, chị Hương Giang một người tiêu dùng cho biết.

Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, các đơn vị kinh doanh mặt hàng này đã tung ra chương trình khuyến mại lớn nhằm kích cầu mua sắm. Ngoài áp dụng chương trình giảm giá thì còn có thêm khuyến mại khác như: Tặng quà đi kèm, miễn phí vận chuyển, lắp đặt tận nơi hay trả góp lãi suất 0%...