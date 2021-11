Nghệ An thông báo khẩn, tìm người đến 18 địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19

Ngày 11/11, Sở Y tế Nghệ An phát Thông báo khẩn số 81 về địa điểm tại TP. Vinh liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Những địa điểm trong thông báo lần này gồm;

1. Quán rửa xe Ngọc Bảo, số 52 đường Phạm Huy, phường Quán Bàu, TP. Vinh: Buổi sáng ngày 3/11 và cả ngày từ 5/11 đến 7/11.

2. Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An, Quốc lộ 15A, thị trấn Nam Đàn: Vị trí ngồi chờ ký giấy sau khi thi xong (tại tầng 1) từ 7h10 đến 8h00 ngày 4/11; Quán coffee của Trung tâm từ 8h10' đến 11h00 ngày 4/11.

3. Ngân hàng Sacombank (số 27 đường Quang Trung, TP. Vinh): Từ 14h - 14h30 ngày 4/11/2021.

4. Cửa hàng bán phụ tùng xe máy chính hãng Hồng Ngân (số 102, đường Lý Thường Kiệt, TP. Vinh): Từ 9h45 đến 10h30 ngày 07/11. 5. Quán coffee (số 38 đường Lý Thường Kiệt, TP. Vinh): Từ 7h00 - 10h00 các ngày từ 29/10 đến 09/11. 6. Sảnh bên đường chung cư Arita (số 35 Phan Bội Châu, thành phố Vinh): Khoảng 9h30 ngày 31/10 (có đứng nói chuyện với 4 shipper). 6. Sảnh bên đường chung cư Arita (số 35 Phan Bội Châu, thành phố Vinh): Khoảng 9h30 ngày 31/10 (có đứng nói chuyện với 4 shipper).

Chung cư Arita, địa chỉ 35 Phan Bội Châu. Ảnh: TL 7. Góc đường Trường Chinh, TP. Vinh (gần ngân hàng VPBank): Khoảng 17h00 ngày 31/10 (Có đứng nói chuyện với 3 người xe ôm và lao động tự do). 8. Phòng vé nhà xe An Phú Quý (số 105, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Vinh): Khoảng 17h00 ngày 5/11. 9. Phòng tiêm chủng vắc-xin Safpo (số 140, đường Lê Hồng Phong, TP. Vinh): Từ 13h30 - 14h14 ngày 08/11.

9. Phòng tiêm chủng vắc-xin Safpo (số 140, đường Lê Hồng Phong, TP. Vinh): Từ 13h30 - 14h14 ngày 08/11.

Cũng trong ngày 11/11, huyện Quỳ Hợp có thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19. Các địa điểm và phương tiện gồm;



1. Xe taxi BKS 37A - 472.98: Từ ngày 04/11 đến ngày 9/11.



2. Quán phở Vân Bình, xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An: Khoảng 07 giờ 30 đến 08 giờ 15 ngày 4/11/2021.



3. Sân bóng chuyền tại UBND xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An: ngày 04/11/2021 - 05/11/2021.



4, Trường Mầm non xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An: Khoảng 14 giờ 00 đến 14 giờ 20 ngày 04/11/2021.



5. Quán ăn tối Minh Sinh, xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An: Khoảng 22 giờ 30 đến 23 giờ 00 ngày 07/11/2021.



6. Quán ăn sáng bún chả Thùy Trang, xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An: Khoảng 08 giờ 00 đến 08 giờ 30 ngày 07/11/2021.

7. Quán Cafe Thải Hương, xổm Dinh, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tinh Nghệ An: Khoảng 08 giờ 00 đến 10 giờ 00 ngày 07/11/2021.



8. Hồ câu cá, xóm Dinh, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An: Khoảng 10 giờ 00 đến 16 giờ 00 ngày 05/11/2021 - 07/11/2021.



9. Quán bún Huế Quỳnh Tủ, xóm Dinh Phượng, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An: Khoảng 07 giờ 30 đến 08 giờ 00 ngày 08/11/2021.

Những ai có mặt tại các địa điểm trong thông báo cần khẩn trương liên hệ với trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ.