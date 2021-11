Nghệ An thông báo khẩn, tìm người đến các địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19

Chiều 13/11, UBND huyện Nghi Lộc phát thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Các địa điểm trong thông báo lần này gồm:



1. Các buổi lễ và đọc kinh sáng tại nhà thờ giáo xứ Xuân Kiểu (xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An) từ ngày 30/10 đến ngày 12/11.

2. Lễ sinh hoạt thiếu nhi giáo họ Bùi Chu (xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An) vào khoảng 19h00-21h30 ngày 4/11.



3. Tiệm Spa Linh Hằng (xã Nghi Diên, Nghi Lộc) vào khoảng 15h00-17h00 ngày 5/11.

Một buổi sinh hoạt bên trong nhà thờ giáo xứ Xuân Kiều trước khi dịch bùng phát. Ảnh: TH 4. Gia đình Bình Châu bán chanh (xã Nghi Diên, Nghi Lộc) vào khoảng 19h00 đến 20h00 ngày 09/11/2021.

5. Các buổi lễ và đọc kinh sáng tại nhà thờ giáo xứ Xã Đoài (xã Nghi Diên, Nghi Lộc) từ ngày 30/10 đến ngày 10/11. 5. Các buổi lễ và đọc kinh sáng tại nhà thờ giáo xứ Xã Đoài (xã Nghi Diên, Nghi Lộc) từ ngày 30/10 đến ngày 10/11.

6. Khoa siêu âm, Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc (xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An) vào khoảng 14h00- 15h30 ngày 04/11/2021.



7, Lớp 7A trường THCS Nguyễn Trường Tộ (xã Hưng Trung, Hưng Nguyên) các ngày từ 30/10/2021 đến 10/11/2021.



8. Lớp 8B trường THCS Nguyễn Trường Tộ (xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An) các ngày từ 30/10/2021 đến 10/11/2021.



9. Lớp 9A trường THCS Nguyễn Trường Tộ (xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An) các ngày từ 30/10/2021 đến 10/11/2021.



10. Lớp 7A trường THCS Nghi Diên (xã Nghi Diên, Nghi Lộc) các ngày từ 30/10/2021 đến 10/11/2021.



11. Lớp 8B trường THCS Nghi Diên (xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) các ngày từ 30/10/2021 đến 10/11/2021.



12. Quán bún phở, nhậu bình dân Đồng Phương ( xóm 1, Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An) các ngày từ 31/10/2011 đến 10/11/2021.



13. Đám cưới nhà ông Khang - bà Vỹ được tổ chức tại nhà học giáo lý giáo xứ Thanh Phong (xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An) vào khoảng 08h00-09h30 ngày 30/10/2021.



14. Buổi họp phụ huynh các lớp 2D và 4C trường tiểu học Nghi Diên (xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) khoảng 14h00-16h30 ngày 06/11/2021.

15. Các lớp học giáo lý tại giáo xứ Xã Đoài ( Nghi Diên, Nghi Lộc Nghệ An) các ngày từ 30/10/2021 đến 10/11/2021.

16. Các buổi lễ tại nhà thờ giáo xứ Tân Yên (xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) các ngày từ 31/10/2021 đến 10/11/2021.

Cơ quan chức năng đề nghị những ai có mặt tại các địa điểm trên liên hệ với trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ.